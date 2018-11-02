مال وأعمال

ثمن نائب رئيس حكومة اقليم لومبارديا الايطالي آلان ريتسي افتتاح الخطوط الجوية الكويتية خطها المباشر الى مدينة ميلانو متطلعا لمساهمة رحلاتها في نجاح استضافتها المرتقبة لأولمبياد الألعاب الشتوية العام القادم. جاء ذلك خلال استقبال نائب رئيس الاقليم أول من أمس لسفير الكويت الشيخ علي الخالد بحضور القنصل العام عبدالناصر بوخضور مع وفد الناقلة الوطنية الكويتية بمشاركة عضو مجلس الإدارة بسام العسعوسي والرئيس التنفيذي بالتكليف عبدالله الشرهان ومدير العلاقات والاعلام فايز العنزي ومديرة التسويق شروق العوضي بمناسبة تدشين الخط الجديد الى ميلانو عاصمة الاقليم. وأثنى ريتسي المسؤول أيضا عن العلاقات الدولية بالاقليم على خطوة الخطوط الجوية الكويتية الصائبة بتشغيل رحلاتها الى مطار ميلانو مالبنسا الدولي يشهد نموا واعدا بنحو 25 مليون راكب سنويا والاستثمار بعيد النظر الذي يتيح للشركة حضورا مثمرا في أحد المحطات المحورية المهمة في أوروبا.

وعبر عن تقديره وشكره للسفير الخالد ممثلا عن الدبلوماسية الكويتية النشطة في التعاون الممتاز مع السلطات الايطالية والمحلية في ودعم وانجاح هذه الخطوة النوعية من جانب شركة الخطوط الكويتية والتي لاشك ستسهم بشكل فعال في توطيد وتعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين.

وفي هذا الصدد، أشار الى ترشح مدينة ميلانو بجانب (كورتينا دامبيتسو) المنتجع الجبلي العالمي وفرصتهما الكبيرة للفوز باستضافة دورة الالعاب الاولمبية الشتوية لعام 2019 تشكل خلالها بؤرة جذب عالمية معربا عن تطلعه لتعاون الكويت المثمر في هذه الاحتفالية الكبرى ومساهمة الخطوط الكويتية برحلاتها المنتظمة وشبكتها المتمددة في نقل تدفق الزوار في هذه المناسبة.

وأكد ترحيب حكومة لومبارديا بجميع سلطاتها الواسعة على حضور الخطوط الكويتية والعمل على محور ميلانو وحرصها على تقديم كل أشكال الدعم عمل ونجاح الشركة استثماراتها بمزيد من التوسع آملا أن يصبح مطار مالبنسا أحد المركزات الرئيسية لشبكة الناقلة الكويتية.

ومن جانبه شكر السفير الخالد نائب رئيس اقليم لومبارديا على الحفاوة والاهتمام الرسمي والاعلامي الذي أحاط تدشين أول رحلات خط الكويت ميلانو المباشر التي هبطت أول أمس الاثنين 29 أكتوبر ما يعكس المستوى الممتاز الذي بلغته علاقات الصداقة الكويتية - الايطالية التي يتوقع أن تزداد زخما بهذه الخطوة الجديدة. وقال ان الكويت حريصة على توسيع وتوطيد علاقات التواصل والتعاون مع أيطاليا على كافة المستويات ومن أبرزها الأقاليم ومدنها بتنوعها الثري ادراكا بما تمثله في بنية النسيج الايطالي الفريد مؤكدا أهمية التبادل والزيارات على المستوي الشعبي لاسيما قطاع الأعمال في بناء الفرص المثمرة على الجانبين. ومن جانبه، أعرب عضو مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية بسام العسعوسي باسم الشركة عن تقديره لحكومة لومبارديا والشكر لنائب رئيس الاقليم لحرصه على المشاركة في حفل تدشين الخط الجديد وعلى استقبال وفد الكويتية تعبيرا عن الدعم الهام الذي قدمته لتسهيل افتتاح وتشغيل أول خطوطها الى ميلانو وشمال ايطاليا.

وقال العسعوسي ان الخطوط الجوية الكويتية باعتبارها أحد أجنحة السياحة والثقافة الكويتية وشريان رئيس للأعمال والتبادل الاقتصادي والتجاري حول العالم تولي لمد شبكتها الى ميلانو عبر مطار مالبنسا المحوري في منطقة متنوعة الحيوية أهمية خاصة في اطار استراتيجية وخطط استعادة مكانة وحصة الشركة والارتقاء بشبكتها وخدماتها الى أعلى المعايير.

وبدوره، نوه الرئيس التنفيذي بالتكليف عبدالله الشرهان بأهمية مطار ميلانو مالبنسا كمحطة محورية تخدم مناطق تتمز بخصوصية وجذب سياحي واقتصادي وتجاري عالمي معتبرا تشغيل خط ثاني الى ايطاليا بعد مطار روما فيوميتشينو الذي يستقبل أربع رحلات أسبوعية يكمل جزءاً هام في شبكة الكويتية. وقال الشرهان ان «الكويتية» ستشغل على خط ميلانو طائرة إيرباص 330 الجديدة أيام الاثنين والخميس والسبت لخدمة جميع المسافرين على هذا الخط بثلاث درجات على أعلى معايير الامتياز مجهزة بأحدث وسائل الراحة والمأكولات العالمية والترفيه عالية التقنية على متن الطائرة. وأوضح الشرهان أن هذا الخط الجديد سيسمح للمسافرين على الخطوط الجوية الكويتية الى ومن ايطاليا إمكانية الاختيار في كل أيام الأسبوع على مدار العام للوجهات العديدة على شبكتها في الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية والشرق الأقصى، مشيرا الى النظر في تسيير رحلات يومية الى ميلانو بناء على نمو الحركة المتوقع عليه.

