مال وأعمال

يقدم بنك الكويت الوطني من خلال حساب «زينة» المخصص للأطفال مجموعة متنوعة من الخدمات، فهو يساعد الأهل على التخطيط لمستقبل أطفالهم، فضلاً عن تعليمهم أسس الإدخار منذ الصغر. ويحرص البنك أيضاً على التقديم للأطفال من خلال هذا الحساب العديد من المكافآت، ومنها سحوبات ربع سنوية لربح مبلغ 250 ديناراً وسحوبات سنوية على مبلغ 500 د.ك. ومن هذا المنطلق أعلن بنك الكويت الوطني عن الأسماء الفائزة في السحب الربع سنوي في حملة «وفّر واربح مع باقة زينة»، حيث حصل 10 أطفال على مبلغ 250 ديناراً لكل منهم.

وفاز بالسحب الربع سنوي بمبلغ 250 دينار كل من:

- القاصر عبدالعزيز سعود عبدالعزيز المنصور.

القاصر راكان بدر أحمد الرقم.

القاصر مريم عبدالله جعفر غلوم.

القاصر شيخة سالم عبداللطيف الشهاب.

القاصر منيرة عبداللطيف حمود الصباح.

القاصر غالية عبدالرحمن ابراهيم رضا .

القاصر هاشم منصور هاشم العتيقي.

القاصر فاطمة جمال معتوق الوائل.

القاصر أيوب بدر اسماعيل نصرالله .

القاصر صبا عبدالله عيسى الرشود.

وبهذه المناسبة، أعلنت فرح المخلد من الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني قائلة: «يسرنا الإعلان عن الأسماء الفائزة في حملة وفّر واربح مع زينة والتي نقدم من خلالها المكافآت لعملائنا الصغار، لكي نشجعهم على الإدخار. تستمر هذه الحملة حتى نهاية العام وبإمكان الأهل مضاعفة فرص أطفالهم بالفوز من خلال المحافظة على رصيدهم في باقة زينة».

وتابعت المخلد قائلة: «نخص الأطفال الصغار من خلال هذا الحساب بالعديد من المكافآت والنشاطات المتعددة التي تتم على مدار العام والتي تحظى دوماً باهتمام ومشاركة العملاء. ويعتبر هذا الحساب وسيلة مهمة للصغار للتعلم أسس الادخار والمعاملات المصرفية، كما يقدم للأهل فرصة مميزة للتخطيط لمستقبل أولادهم».

وبإمكان عملاء حساب «زينة» الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً المشاركة في الحملة، حيث يحصل العميل على فرصة لدخول السحب مقابل كل 10 دنانير يتم إيداعها في الحساب. كما بإمكان أولياء الأمور مضاعفة فرص أطفالهم بدخول السحب من خلال الاستقطاع الشهري. علماً بأن الفرصة مازالت متاحة أمام جميع عملاء حساب «زينة»، حيث أن حملة «وفر واربح مع باقة زينة» تنتهي في 31 ديسمبر 2018.

إضافة إلى هذه المكافآت يوفر حساب زينة الخدمات التالية: بطاقة زينة للسحب الآلي، الاختيار بين حساب التوفير مع فوائد أو حساب الأمانات بدون فوائد، المشاركة في الأنشطة والفعاليات طوال العام المخصصة لعملاء حساب زينة، فضلاً عن العديد من الخصومات عند التسوق باستخدام بطاقة زينة للسحب الآلي.

