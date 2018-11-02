مال وأعمال

قال التقرير الاسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية ان بورصة الكويت أنهت تعاملاتها لشهر أكتوبر على انخفاض جماعي في أداء جميع مؤشراتها وذلك مقارنة مع أدائها لشهر سبتمبر الماضي، حيث تراجعت مؤشرات (السوق العام، السوق الأول، السوق الرئيسي ومؤشر NIC50) بنسب بلغت 1.7 في المئة، 2.1 في المئة، 0.9 في المئة و 1.6 في المئة على التوالي. كما انخفض المعدل اليومي لقيمة الاسهم المتداولة بنسبة 48.6 في المئة إلى 13.5 مليون د.ك خلال شهر أكتوبر بالمقارنة مع 26.2 مليون د.ك لشهر سبتمبر الماضي، كذلك انخفض المعدل اليومي لكمية الأسهم المتداولة بنسبة 38.5 في المئة.

حالة الحذر والترقب كانت هي العامل الأبرز في سلوك المتداولين خلال أغلب جلسات هذا الشهر، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تراجع شهية الاستثمار بشكل عام، حيث تراجعت قيم واحجام التداول اليومي بشكل واضح خلال الفترة.

وبالنظر إلى حركة التداول خلال الشهر، نلاحظ أن كافة المؤشرات قد تراجعت بشكل عام خلال الثلاث أسابيع الاولى من الشهر اكتوبر، وذلك استكمالا لسلسلة الهبوط الذي تعرضت لها المؤشرات منذ أوائل شهر أغسطس الماضي، كما كان للأحداث الإقليمية والعالمية تأثيرا واضحا على أداء المؤشرات، يذكر أن كافة مؤشرات الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية قد تراجعت بشكل حاد في مستهل جلسة الخميس وذلك على أثر التراجعات العنيفة للمؤشرات الأميركية - هبط مؤشر الداو جونز بنهاية جلسة يوم الأربعاء الموافق 10 أكتوبر بمعدل 3.2 في المئة خاسرا بذلك نحو 832 نقطة، وهو أسوء تراجع له منذ شهر فبراير الماضي.

هذا والجدير بالذكر أن قيم تداول جلسة يوم الأحد الموافق الحادي والعشرون من أكتوبر بلغت 6.7 ملايين دينار وهو أدنى مستوى منذ جلسة الثاني والعشرون من شهر مايو الماضي. لكن السوق شهد نوعا من التعافي النسبي خلال جلسات الأسبوع الأخير من الشهر، بالتزامن مع انحسار العوامل سالفة الذكر.

وفيما يتعلق بأخبار الشركات، فإنه ومنذ منتصف شهر أكتوبر انطلق قطار افصاحات الشركات المدرجة عن بياناتها المالية للتسعة أشهر الأولى، وكالعادة تصدرت اعلانات البنوك هذا المشهد، حيث أعلنت جميع البنوك الكويتية المدرجة عن بياناتها المالية، والتي جاءت ايجابية في مجملها حتى الآن، حيث نمت أرباح قطاع البنوك الكويتية- بنهاية التسعة شهور الأولى للعام الجاري بمعدل 21.2 في المئة إلى 1.2مليار دينار بالمقارنة مع 1 مليار دينار للفترة المماثلة.

