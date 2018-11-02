آخر النهار

تحتفل مؤسسة الدوحة للأفلام بفعاليات مهرجان اكتشف أميركا 2018 بتقديم مجموعة من عروض الأفلام في الفترة من 1 إلى 4 نوفمبر في الساعة 7 مساءً حديقة متحف الفن الإسلامي. وتضم قائمة العروض أربعة أفلام رسوم متحركة تعرض ضمن برنامج «سينما تحت النجوم» في الهواء الطلق وذلك بالتعاون مع السفارة الأميركية في قطر. وستكون هذه العروض مجانية ومفتوحة للجمهور. وقالت فاطمة الرميحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للافلام: «ستوفر فعاليات مهرجان اكتشف اميركا 2018 فرصة ثمينة للجمهور للاستمتاع بأمسيات رائعة في الهواء الطلق ومشاهدة مجموعة من أربعة أفلام رسوم متحركة مناسبة لجميع أفراد الأسرة. وتم اختيار هذه الأفلام لمنح الصغار والكبار على حدّ سواء مساحة من المرح والمتعة وذلك ضمن برامجنا على مدار العام التي تهدف للتواصل مع المجتمع وتعزيز روح الألفة والتلاقي من خلال الأفلام».

