آخر النهار

سجل الإعلامي غالب العصيمي حلقة جديدة من برنامجه الحواري «بالعربي مع غالب» مع وزير التنمية والتخطيط السابق عبد الوهاب الهارون، وسوف تعرض هذه الحلقة غدا السبت الساعة العاشرة مساء عبر شاشة تلفزيون دولة الكويت، ويترأس فريق عمل البرنامج د. محمد منيف العجمي، يخرجه سعد القحطاني ومشعل الشمري.

وسيتحدث الهارون خلال الحوار عن عمله السياسي والبرلماني والاقتصادي والأكاديمي، خطة ومشارع التنمية ورؤية كويت 2035، القضايا الإقليمية، التخلص من البيروقراطية، الحكومة الالكترونية، مؤشرات بيئة الاعمال والاستثمار في الكويت، تسييس الاقتصاد والتنمية، دور القطاع الخاص.

كذلك سيتطرق الهارون إلى اقتراحه البرلماني السابق المتمثل بالمطالبة بزيادة عدد اعضاء مجلس الامة الى 75 عضوا، إضافة إلى الحديث عن الليبرالية والوسطية وقيم العدالة، مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة، ويتخلل البرنامج تقارير حول الضيف والمحاور ورصد آراء المواطنين.

