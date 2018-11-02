آخر النهار

تشهد مارينا إف إم 90.4 ظهور عدة برامج جديدة خلال شهر نوفمبر حيث يدخل برنامج «الديوانية» مرحلة جديدة كلياً مع انضمام مايك مبلتع كمذيع أساسي مع المقدمين الحاليين علي خاجة وخالد بن حسين ابتداءً من 1 نوفمبر 2018. برنامج الديوانية يبث يومياً من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الثالثة، حيث يرافق المستمعين مع مواضيع وفقرات متنوعة، ويعتمد على افكار جديدة وتلقائية في الحوار ويقوم على فتح الباب لمشاركات الجمهور عن طريق الاتصالات وتويتر.

وتشهد بداية شهر نوفمبر إنطلاق «هنا المارينا» وهو برنامج جديد سوف يبث بتاريخ 3 نوفمبر 2018 من تقديم رشا شلهوب وبسمة السلطان كل سبت من الساعة 7 الى 9 مساءً. يحتوي البرنامج على تنوع كبير من حيث الاخبار والمواضيع والفقرات والضيوف. كما يقدم حصاد الاسبوع اخبار وقضايا تهم الجميع.

ومن الإضافات الجديدة فقرة «الدكتورة مرة» وهو عبارة عن برنامج قصير يعتمد على تسجيلات المستمعين عن طريق تطبيق مارينا اف ام، حيث يتحدثون عن مشاكلهم الشخصية ومن ثم تقوم الدكتورة مرة بالرد عليهم بطريقتها اللاذعة والصريحة للغاية. يبث البرنامج يومياً خلال جدول الأغاني ابتداءً من 1 نوفمبر.

كما يعود برنامج «الصاعقة» من تقديم بشار الجزاف إلى جدول برامج مارينا إف إم 90.4 وهو برنامج مسابقات من الأحد إلى الخميس، يقوم على سرعة البديهة لدى المتصلين، وستبدأ أولى حلقاته بتاريخ 4 نوفمبر بتوقيت جديد من الساعة 10.30 الى 11.30 صباحاً.

