آخر النهار

نحترم الجهود المبذولة رسمياً من أجل دعم الفعل الثقافي، سواء من خلال المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب أو غيره من القطاعات الثقافية المتخصصة.

ولكن يظل السؤال المطروح: لماذا تتحمل الجهات الرسمية التابعة للدولة وحدها، مهمة تقديم الدعم والإسناد المادي والمعنوي للمنتج والحراك الثقافي، في وقت يشهد به العالم، دوراً أكبر للقطاع الخاص في هذا الجانب على وجه الخصوص.

وهنا أيضاً، نحترم جهود القطاع الخاص، ولكننا نتطلع لما هو أبعد.. وأكبر.. بحيث يكون دعم القطاع الخاص، منهجياً.. ومؤسساتنا.. ومبرمجاً.. بحيث يكون هناك استراتيجية خاصة لدعم الإنتاج الثقافي والفني والإبداعي الكويتي، ضمن ميزانية سنوياً وخطط ولجان عمل متخصصة، تقوم بفرز الأعمال ودعمها.

مشددين على أن دعم الثقافة، ليس من الكماليات.. أو الهوامش، بل هي مبدأ.. وموقف.. وكينونة.. وهوية. وبدون ذلك الدعم تغيب كل تلك القيم الكبرى وتتلاشى.

ما هو مطلوب، تحرك استراتيجي واضح الملامح للفعل الثقافي، يتجاوز كل ما هو مطروح، والذي راح يتقلص أمام الضغط الوظيفي والتقشف.

إن وجهنا الثقافي والفني والإعلامي والإبداعي، بأمس الحاجة إلى مساحات أكبر من الدعم والإسناد، الذي يأخذ بيد مبدعينا ومشاريعهم إلى آفاق أبعد وأرحب وأخصب وإذا ما ظلت الأمور على حالها.. فسلام على وجهنا.. وهويتنا الثقافية.

باختصار شديد.. مطلوب دور أكبر للقطاع الخاص في دعم هويتنا الثقافية.

وعلى المحبة نلتقي

