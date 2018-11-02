آخر النهار

في تعاون جديد، هو الثاني على التوالي، تتحدّ «روتانا للصوتيات والمرئيات» و«القرية العالمية»، في إقامة أقوى 15 حفل غنائي تشهدها إمارة دبي. ويأتي هذا التعاون بعد النجاح الكبير الذي حققه الطرفان في حفلات العام الماضي التي ختمها «الهضبة» عمرو دياب والتي شارك فيها العديد من المطربين بينهم شيرين عبدالوهاب واليسا وآخرين، هذا عدا عن النجاحات الكبيرة التي حصدتها «روتانا» في حفلاتها ومهرجاناتها الغنائية الأخرى طوال عام 2018 في كل من المملكة العربية السعودية و«فبراير الكويت» و«دبي اوبرا» والبحرين ومصر ولبنان ولندن.

أما حفلات الموسم الجديد والتي تقدمها «القرية العالمية» بدعم من «روتانا»، تأتي متنوعة على شتى الأصعدة.. الجغرافية والموسيقية والجماهيرية. جغرافياً ، يشارك فيها 17 نجماً ينتمون جميعا الى 9 دول عربية، وذلك على اختلاف ألوانهم الموسيقية الغنائية من طربية وشعبية وكلاسيكية وفولكلورية وإيقاعية، ليقدموا الأغنية السعودية والإماراتية والكويتية والعراقية والمصرية والمغربية واللبنانية والسورية واليمنية، ولكل فنان منهم جمهوره المحب والـ «فانز» المؤازر له.

وتتوزع هذه الحفلات التي تقدّمها «القرية العالمية» بدعم من «روتانا»، على مدار خمسة أشهر، حسب الجدول المبرمج لها والمدوّن أدناه، إذ تكون الانطلاقة بحفل تاريخ (2 نوفمبرفيما تختتم الحفلات تاريخ 5 أبريل، وكل حفل يحييه مطرب واحد، عدا حفلين يجتمع في كل منهما فنانان، إذ يتحدّ المطربان حسين الديك ووفيق حبيب في ليلة شعبية سورية، بينما يتحدّ المطرب سعد الصغيّر وأمينة في ليلة شعبية مصرية.

أما باقي السهرات فنجومها هم: رابح صقر، ماجد المهندس، سميرة سعيد، عاصي الحلاني، اليسا، محمد منير، شيرين عبدالوهاب، بلقيس فتحي، فؤاد عبد الواحد، حمد العامري، محمد حماقي، يارا ، فرقة ميامي. ويصاحب كل مطرب فرقته الموسيقية.

