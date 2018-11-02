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روجت الفنانة درة عبر حسابها الشخصي على «انستغرام»، لحكايتها الجديدة التي تحمل اسم «حبيبة أمها» ضمن حكايات مسلسل «نصيبي وقسمتك» الجزء الثاني المُذاع على فضائية CBC.

وقد نشرت درة البوستر الترويجي لحكايتها الجديدة، وعلقت عليها قائلة: «قريبا حكاية «حبيبة أمها» من مسلسل نصيبي وقسمتك الجزء الثاني على قصة حبيبة اللي عشتها وحبيتها وعاتبتها واتعاطفت معاها».

يشار إلى أن الجزء الثاني من مسلسل «نصيبى وقسمتك» حقق نجاحا كبيرا ، وهو يعرض حاليًا على شاشة قناة CBC، حيث لا تتعدى القصة الواحدة أكثر من 5 حلقات، وبالتالى فإن عُمر الحكايات قصير وهو ما يجعل الجمهور يرتبط سريعا بالأحداث.

ويشارك عدد كبير من الفنانين في الجزء الثاني منهم حنان مطاوع، شريف رمزي، ريم مصطفى، درة، نجلاء بدر»، وغيرهم.