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على مدى سنوات متواصلة مضت كانت سهام النقد توجه من الجميع للسينما المصرية وصناعها لأنها لم تواكب ولم تقدم أعمالا سينمائية تليق ببطولات القوات المسلحة المصرية التي قدمتها في حربي الاستنزاف وأكتوبر 1973 حيث قدم الجيش المصري ملاحم قتالية بطولية وحقق انتصارات على العدو الإسرائيلي تحدث عنها العالم والأكاديميات العسكرية وأن الأفلام القليلة التي قدمتها السينما المصرية عن حرب أكتوبر صنعت على عجل وبتسرع هائل لذلك جاءت اقل من المستوى ولا تليق ببطولات هذه الحرب والانتصار العظيم.

لذلك سادت حالة من الحماس والارتياح الوسط السينمائي المصري وعدد من الجهات الرسمية وأيضا الشعبية بعد ما بدأ المخرج شريف عرفه بشكل فعلي تصوير فيلم «الممر» الذي يتناول فترة مهمة من تاريخ مصر بداية من حرب الاستنزاف وحتى نصر أكتوبر ليبرز بطولات القوات المسلحة وما قدمته من تضحيات خلال تلك الفترة وقد جرى التحضير للفيلم- حسب ما صرح به الشاعر أمير طعيمه مؤلف الفيلم بالاشتراك مع المخرج شريف عرفة على مدى ما يزيد على 8 أشهر منذ فبراير هذا العام- حيث عقدت جلسات عمل مطولة ضمتنا معاً والمنتج هشام عبدالخالق وناقشنا كل التفاصيل والتحضيرات.

وأوضح طعيمة في تصريحات خاصة لـ «النهار» أن التحضيرات استغرقت كل هذه الفترة لأننا بصدد فيلم صعب وضخم الإنتاج وتم بناء السيناريو استناداً على معلومات وحقائق تاريخية وليس مجرد خيال وأحداث بعيدة عن الواقع أو قصص حب رومانسية وكان كل ما يشغلنا كفريق عمل للفيلم أن تكون الأحداث والمعلومات غير دقيقة وبعيدة عن الواقع.

ونفى طعيمة ما تردد حول الفيلم من انه يقدم سيرة ذاتية ويحكي قصة حياة ضابط الصاعقة المصري الشهير البطل «إبراهيم الرفاعي» وفرقته الشهيرة 39 قتال وقال: نحن أمام عمل درامي ملحمي به ثوابت تاريخية وعمليات بطولية للجيش المصري ومن بينها البطل الرفاعي لأننا عندما نذكر هذه الفترة المهمة ونتحدث عنها من خلال المذكرات والوقائع الحقيقية لابد أن نعرض الكثير من أبطال قواتنا المسلحة وما حققته من تضحيات وبطولات عسكرية فاقت كل التوقعات.

هذا وقد انتهى المخرج شريف عرفة من تصوير المشاهد الأولى للفيلم بأحد معسكرات القوات المسلحة بصحراء مدينة السويس والتي استمرت على مدى 10 أيام بمشاركة بطل الفيلم الفنان احمد عز الذي يجسد شخصية الضابط «نور» الشخصية الرئيسة في أحداث الفيلم الذي يشارك في بطولته أيضا عدد كبير من النجوم منهم هند صبري- احمد رزق- إياد نصار- احمد فلوكس- أسماء ابواليزيد- محمد الشرنوبي- محمد فراج- احمد صلاح حسني بالإضافة إلى الآلاف من الكومبارس الذين سيشاركون في المعارك الحربية التي تتضمنها أحداث الفيلم وأكد المخرج شريف عرفة أن الفنان احمد عز خضع لتدريبات مكثفة في مدرسة الصاعقة المصرية استمرت على مدى 3 شهور حتى يكون مؤهلا بشكل كامل لتجسيد شخصية «نور» الضابط في قوات الصاعقة المصرية.

من جانبه قال هشام عبدالخالق منتج الفيلم: إننا بصدد عمل سينمائي ضخم الانتاج حيث تبلغ الميزانية المبدئية للفيلم 100 مليون جنيه ومن المتوقع زيادتها مع استمرار التصوير وأقوم حاليا بالبحث عن رعاة للفيلم حتى يتم المشاركة في الميزانية العالية للعمل خاصة ونحن كفريق عمل في هذا الفيلم الملحمي نحرص تماما على تنفيذ المشاهد وخاصة المشاهد الحربية بمنتهى المصداقية وعلى أعلى مستوى وهذا ما جعل المخرج شريف عرفة يستعين بمصمم الاكشن المتخصص والشهير «اندرو» من جنوب أفريقيا ومصمم المعارك الحربية الأميركي «كيفين» وتم التعاقد معهما بالفعل.

وأشار عبدالخالق إلى أن هناك ما يقرب من 15 فنانا ونجما سيشاركون في الفيلم كضيوف شرف وتعاقدنا مع الموسيقار عمر خيرت ليصنع الموسيقى التصويرية للفيلم والذي ابدى حماساً شديداً للتعاون في هذا العمل بعد أن كان يعتذر في الفترة الأخيرة عن كثير من الأعمال الدرامية من اجل التفرغ لحفلات في مصر والخارج وأيضا لألبوماته الموسيقية.

ونفى عبدالخالق أن يكون قد تم الإعلان عن موعد عرض الفيلم نهاية العام الحالي وقال: من الصعب جدا أن يُعرض الفيلم هذا العام لأننا كما ذكرنا بصدد فيلم ملحمي ضخم يحتاج إلى وقت طويل في التصوير والتجهيز بخلاف الأفلام العادية الأخرى والحديث عن موعد معين لعرض للفيلم الآن يعد حديثاً سابقاً لأوانه وأكد أن الممر من سيكون من العلامات المهمة في تاريخ السينما المصرية وتحمست بشدة له كمنتج دون النظر لأي ربح مادي بل كرسالة مهمة ودور لابد أن تقوم به السينما المصرية في التعريف بالبطولات والتضحيات الهائلة للقوات المسلحة المصرية.

