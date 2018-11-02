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كشفت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن فيلم افتتاح الدورة الأربعين للمهرجان والتي ستقام في الفترة بين 20 و29 نوفمبر المقبل، حيث وقع الاختيار على الفيلم الأميركي «كتاب أخضر» Green Book للمخرج بيتر فاريلي، بطولة النجمين فيغو مورتينسين وماهرشالا علي، والذي يعد واحداً من أهم أفلام العام المرشحة للتنافس على جوائز الأوسكار مطلع العام المقبل.

أحداث الفيلم مأخوذة عن قصة حقيقية دارت في ستينيات القرن العشرين وقت استمرار التفرقة العنصرية في الولايات المتحدة، حيث يُكلف سائق من أصل إيطالي له ميول عنصرية باصطحاب عازف بيانو أسود البشرة في جولة موسيقية بولايات الجنوب الأميركي الأكثر تعصباً ضد الملونين. الفيلم توّج قبل أسابيع بجائزة الجمهور في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، والتي تُعد أكبر جائزة اختيار جمهور في العالم، وأكثرها تعبيراً عن بوصلة جوائز الأوسكار، فعلى مدار الست سنوات الأخيرة نالت جميع الأفلام الفائزة باختيار جمهور تورنتو جائزة أوسكار واحدة على الأقل في فبراير التالي. يُذكر أن فيلم «كتاب أخضر» من إنتاج ستوديوهات دريم ووركس، وتوزعه في الشرق الأوسط «إيتاليا فيلم»، وهو من تأليف المخرج بيتر فاريلي بمشاركة برايان هايس كوري ونيك فاليلونجا، وهو ابن طوني فاليلونجا الشخصية الرئيسية في الفيلم الذي وقعت الحكاية له خلال الستينات.

