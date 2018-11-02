ثقافة

في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، غيب الموت الإعلامي المصري الكبير حمدي قنديل عن عمر ناهز 82 بعد صراع طويل مع المرض، وشيعت جنازته ظهر أمس من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم شرق القاهرة، ودفن بمقابر الأسرة بالبساتين.

وتصدر خبر وفاة الإعلامي الكبير مواقع التواصل الاجتماعي حيث قدم مئات الآلاف من عشاق الكاتب في جميع أنحاء الوطن العربي التعازي لأسرته، واحتل هاشتاج «حمدي قنديل» صدارة تريندات موقع «تويتر».

فيما حرص عدد كبير من الإعلاميين والمثقفين والسياسيين في مصر على نعي الراحل وتقديم التعازي لزوجته الفنانة المصرية الكبيرة نجلاء فتحي، حيث نعوه بكلمات مؤثرة تحت مسمى رحيل أستاذ الإعلام المصري.

وولد حمدي قنديل عام 1936م لأسرة ترجع أصولها إلى محافظة الشرقية، وبدأ العمل الصحافي وهو طالب في الجامعة وتم اختياره مدير تحرير مجلة الكلية، حتى عرض عليه الراحل مصطفى أمين العمل في مجلة آخر ساعة.

ثم تركها للعمل في «مجلة التحرير» كما ترك دراسة الطب بعد أن قضى فيها ثلاث سنوات ليدرس في قسم الصحافة بكلية الآداب، وعمل لفترة في الصحافة السورية قبل أن يعمل في التلفزيون المصري من خلال برنامج «أقوال الصحف».

قدم قنديل العديد من البرامج ذات الطابع السياسي منها «رئيس التحرير» وأثناء الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2003، وبعد هجومه على صمت وضعف الحكومات العربية، تم إيقاف برنامجه على التلفزيون المصري- رغم شعبيته الطاغية- مما اضطره إلى الهجرة إلى الإمارات العربية المتحدة لتقديم برنامجه الذي حقق نجاحا طاغيا أيضا «قلم رصاص» إلا أنه وبعد خمس سنوات تم إيقاف برنامجه أيضا رغم أنه حظي بمشاهدة واسعة على مستوى الوطن العربي.

وفي مايو عام 2013 فاز قنديل بجائزة «شخصية العام الإعلامية» التي تمنحها جائزة الصحافة العربية.

وخلال مسيرته تقلد العديد من المناصب المهمة كرئيس لاتحاد إذاعات الدول العربية، ومدير للإعلام في منظمة اليونيسكو.

كما كان له دور سياسي قوي وشارك في الحياة السياسية من خلال انضمامه كمتحدث رسمي للجمعية الوطنية للتغيير.

وكان الراحل ابتعد عن الساحة الإعلامية والسياسية خلال السنوات القليلة الماضية بسبب حالته الصحية إلا أنه نشر مذكراته في كتاب «عشت مرتين» عام 2014 وأقام له نادي دبي للصحافة حفل توقيع تكريما له على ما قدمه للإعلام الإماراتي والعربي حيث قضى أكثر من 60 عاماً من حياته في الصحافة والإعلام.

