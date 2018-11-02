ثقافة

لم يكن حمدي قنديل الذي غيبه الموت عن عمر يناهز ثلاثة وثمانين عاما الا فلاح فصيح آخر وقف أمام كل سلطة لا يملك الا لسان الحق وشجاعة الصحفي الحر.

كل صحافي هو محامٍ عن الناس جميعا.. عن قيم الانسانية بلا تمييز. فقدره أن يكون على يسار السلطة.. وأن يبتعد بحبر قلمه مسافة تكفل له أن يرى.. وألا تتسخ سمعته.

ترددت تقارير كثيرة عن أصل عائلة حمدي قنديل خليل، فيقال ان جده الأكبر كان عمدة قرية المحمودية في الشرقية، وقيل ان ولده في بركة السبع المنوفية، وفي مذكراته «عشت مرتين» يحكي عن طفولته في طنطا مجاورا لوليها سيدي أحمد البدوي.

ثلاث محافظات تشكل قلب دلتا مصر، وخلاصة فلاحيها. وان كانت أسرته ميسورة الحال، فأبوه كان مدرسا للغة العربية حريصا على تعليم ورفاهية أولاده.

وكان من أصدقائه في مدرسة طنطا الثانوية جمال بدوي الذي أصبح فيما بعد رئيس تحرير جريدة الوفد وأحد أشهر الصحافيين والمؤرخين، وعمرو موسى أشهر وزير خارجية وأمين عام جامعة الدول العربية، وكانت بينهما منافسة على المراكز الأولى.

آنذاك تعرف على الشيوعيين والفكر اليساري ولعدالة الاجتماعية من خلال لطفي فطيم، الذي طالب مساعدته في توزيع منشورات معادية للملكية على المصلين في مسجد البدوي. في أول مهمة سرية ثورية يقوم بها. والطريف أن فطيم طلق السياسة فيما بعد وأصبح أحد أشهر أساتذة علم النفس في العالم العربي، ثم عمل لسنوات في احدى الجامعات السعودية قبل أن يتوفاه الله عام 1998

كما تعرف قنديل على أفكار الاخوان من خلال زعيمهم الشاب مصطفى مؤمن ابان دراسته في كلية الطب في القاهرة. وكان قد سبق له أن التحق لفترة بكلية العلوم في الاسكندرية قبل أن يقرر اعادة السنة وتحسين مجموعه. في المرحلة الجامعية تعرف على طلاب أصبح بعضهم من ذوي الشأن في صناعة التاريخ والسياسة أهمهم طالب الهندسة ياسر عرفات الذي سافر معه ضمن وفد طلابي الى اليونان.

ويروي قنديل أنهما وقفا فوق الأكربول ويومها نظر عرفات في منظار مكبر وسأله: هل ترى فلسطين؟ فقال له انها تبعد مئات الكليومترات.. فأصر عرفات أنه يراها ويرى قبة الصخر تلمع.. ويتعجب قنديل بأثر رجعي بأنه لم يعرف هل رآها حقا لشدة تعلقه بها، أم أنه كان يستعد لدوره كسياسي ببيع الوهم للآخرين.

حس قنديل الثوري لم يتوقف عند توزيع منشورات فطيم، ولا ارتباطه المبكر بالقضية الفلسطينية حتى نهاية حياته. ففي أول عمل صحافي في جريدة «الاخلاص» المحلية في طنطا دس من وراء صاحبها عبد السلام شتا، مقالا تحت تأثير انفعاله بالسجال حول تحمل ميزانية الدولة لتكاليفة صيانة اليخت الخاص بالملك فاروق. وكانت النتيجة القبض على شتا نفسه، لساعات، واغلاق الصحيفة.

أيضا في الجامعة أشرف على مجلة كلية الطب وبسبب ما اعتبرته ادارة الكلية اساءة الى الأساتذة تم اغلاق المجلة أيضا!

لم يكن قنديل المنتقل من كلية الى الطب.. الى العمل الصحافي في مؤسسة أخبار اليوم بتزكية من مؤسسها الراحل مصطفى أمين.. معارضا مؤدلجا بالمعنى الدارج الصدامي. فهو كان أكثر ذكاء وثقافة وحذرا من الانجرار في هذا الفخ.

كما انه لم يكن شخصية «دوغماتية» جامدة الفكر، فعندما انقلب ثوار يوليو على محمد نجيب الذي كان في نظر آلاف الشباب الرمز الديموقراطي للثورة، شارك في المظاهرات وكاد أن يقبض عليه. ثم بعد تأميم عبد الناصر لقناة السويس رأى قنديل فيه رمزا حقيقيا للثورة وللروح العروبية القومية.

فهو يتفق ويختلف مع الشخصيات مبقيا على شعرة الود، ومبدأ الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية.. وربما في الأمر قدر من الكياسة والحذر البراغماتي.. لكنه لا يعني المزايدة وتغيير قناعاته والقفز من «المراكب» قبل غرقه.

بل ظل وفيا لقضية فلسطين، وعروبته، ووطنيته، وأحيانا دفع الثمن اذا لزم الأمر. وبحكم انتمائه الى الطبقة الوسطى التي شكلت قوام السلطة المصرية في دولة يوليو، حيث كان شقيقه «ماجد» ضابطا كبيرا، وكذلك زوج شقيقته «ميرفت»، بينما كان شقيقه الأصغر «عاصم» محاميا، وأخته الصغرى «مآثر» أستاذة في اللغة الاسبانية وآدابها. أبقاه هذا الانتماء مخلصا لقيم تلك الطبقة مثل الحرص على التعليم، والكرامة، والاستقلالية، والحس الديني أو الأخلاقي المحافظ نسبيا. ربما لهذه الأسباب والملابسات لم يكن قنديل معارضا صداميا، مثلما لم يكن ابنا مدللا للسلطة حيث تقاطعت السبل به في عصور جميع رؤساء مصر.. اقترب أحيانا الى درجة تكليفه بمهام سرية ابان حرب اليمن وأثناء التغييرات الدراماتيكية في العراق. وصولا الى موافقة الوزير الشهير صفوت الشريف على أن يقدم برنامجه «رئيس التحرير» على شاشة التلفزيون قبل أن يوقفه لأنه تجاوز الخطوط الحمر، فانتقل به الى تلفزيون دبي والفضائية الليبية بعد تغيير اسمه الى «قلم رصاص». كمان كان له برنامج باسمه على شاشة مجموعة ART السعودية.

وعندما تبلورت معارضة مصرية قوية ضد مبارك بقيادة البرادعي وتشكيل الجبهة الوطنية للتغيير كان قنديل المتحدث الرسمي باسمها.

ومن طرائف علاقته الحذرة والمتذبذبة بالسلطة، أنه سافر ضمن وفد طلابي الى موسكو وهناك التقى يفجيني بريماكوف الذي أصبح أحد أشهر وزراء خارجية موسكو فيما بعد، وكان وقتها صحافيا في القسم العربي في الاذاعة الروسية.. وقتها عرض على قنديل وبعض زملائه الانضمام الى الاذاعة.. فتردد قنديل وطلب مهلة للتفكير، ثم ذهب الى القوني سفير مصر في موسكو دون موعد مسبق، وطلب منه المشورة بشأن العرض.. وخلال ساعات جاءت من برقية مصرية نصها: «خالك بيقولك.. عد فورا الى القاهرة» وكان خاله المقدم صادق حلاوة مسؤول مكافحة الشيوعية في وزارة الداخلية في مصر! ثم سرعان ما عاد وانضم الى المقاومة الشعبية ضد العدوان الثلاثي.

بعدها تلقى عرضا للعمل الصحافي في سورية أن ينهي دراسته للطب، وعندما أعلنت الوحدة تجرأ ورشح نفسه للانتخابات في سورية فاتصل به أحد ضباط الأمن المصريين وطلب منه سحب ترشحه لأنه المصري الوحيد الذي فعل ذلك واذا سقط في الانتخابات سيضر ذلك بصورة الوحدة، لكنه رفض وكانت النتيجة الغاء ترشحه عنوة!

بعدها كان قنديل أحد مؤسسي التلفزيون المصري قارئا للنشرة، ومن أوائل من قدموا صحافة مرئية حقيقية تدمج ما بين القلم والصورة حيث قدم برنامجه «أقوال الصحف» بدأ من سبتمبر عام 1961.

والطريف أنه بعد بث الحلقة الخامسة جاءته الرسالة التالية: «الوزير بيقولك استريح شوية» وكان معناه أن السلطة غاضبة منه لأنه بث خبرا عن عبد الناصر في نهاية البرنامج وليس في بدايته كما يجب ان يكون. فما كان منه الا أن ذهب الى بيت عبد الناصر مباشرة والتقى سكرتيره سامي شرف وسأله اذا كان الرئيس غاضبا من بث الخبر بتلك الطريقة، فضحك سامي شرف وطلب منه الانتظار ثم عاد وأعطاه الصحف وطلب منه أن يذهب مباشرة ويقدم برنامجه قائلا له «الريس بيقولك خد الجرايد وروح ع الاستديو بتاعك على طول من غير ما تكلم حد».

لاحقا عمل وأسس صحفا وفضائيات ومؤسسات اعلامية عربية. ثم زالت أنظمة.. وجرت في المياه أحزان كثيرة طيلة ستين عاما.. لكن حمدي قنديل ظل في ختامه مثلما في مبتدأه صحافيا حرا عروبيا مستقلا.. ظل ذلك الفلاح المدافع عن الحق بفصاحة اللسان ونبل الروح.. فلا يملك خصمه الا أن يحترمه مهما كان حجم الخلاف معه.

وعاش معتادا على اغلاق صحفه وايقاف برامجه واجهاض مشاريعه.. مثلما اعتاد أنه ليس ابنا مدللا لأية سلطة يمكن أن تنعم عليه بلقب «رئيس التحرير» وهو اللقب الذي ناله في استفتاء شعبي عبر برنامجه الشهير.

