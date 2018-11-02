ثقافة

لكل منا بداية.. وما أجمل البدايات.. محبة أول كتاب قرأناه.. وفرحة أول جائزة.. كُتاب تركوا فينا بصمة لا تمحى.. وكلمة شجعتنا على مواصلة الطريق.. أصدقاء وأفراد من الأسرة احتفوا بنا وآخرون تمنوا لنا الفشل.. وعبر رحلة الكتابة تولد طقوسنا ومزاجنا الخاص.

«النهار» تحتفي هنا بتجارب المبدعين وبداياتهم.. وفيما يلي دردشة مع الكاتبة والشاعرة زيزي شوشة:

هل تذكرين أول كتاب وقع في يدك؟

لا شيء يستطيع أن ينسيني هذا اليوم، حتى أنني دائمًا ما أحكي عنه، وكأنه حكاية أسطورية، اعتبرت أن الأمر كان معدا سلفًا، كي أذهب بعيدا عن الواقع، إلى تلك المنطقة المغوية المسماة بـ «الفن» كنت في المرحلة الإعدادية، حين ذهبت إلى المكتبة المدرسية، وهناك رأيت «الغريب» لألبير كامو، أسرتني هذه الكلمة «المعذبة» أخذت الكتاب على الفور، وكأنني أقوم بعملية سرقة، وحتى الآن لايزال هذا الكتاب يأسرني، تمامًا كغربتي.

جائزة.. أو كلمة.. شجعتك على مواصلة الطريق؟

كان حصولي على المركز الأول في مسابقة أخبار الأدب، عن ديواني «ملابس جديدة للموتى» حدثًا مهما بالنسبة لي، ومشجعا أيضًا، لكن تظل كلمات الأصدقاء، هي الأكثر تأثيرا وإلهامًا، حدث هذا مع أول نص نشرته بعنوان «النهار الوقح» كانت كلمات الاستحسان أكبر من فكرة التراجع عن مواصلة الكتابة.

كاتب ترك بصمة مهمة عليك؟

أنا شديدة الضعف والحماس أمام الكتابة الجميلة، والكتابة الجميلة بالنسبة لي، هي المهلكة، المدمرة، التي تستطيع أن تهدم هذا العالم، لتبني آخر، تهدمه ربما وهي تسمعنا الموسيقى، لقد سمعت أجمل موسيقى الهدم والبناء وأنا أقرأ هؤلاء العظماء الأبديين: نجيب محفوظ، كازانتزاكيس، الشاعر التشيلي نيكانور بارا.

متى وكيف نشرت أول نص لك؟

للفيس بوك حسنات كثيرة، والله شاهد على ذلك، منذ ثلاث سنوات وفي صباح باكر، نشرت أول نصوصي على صفحتي، بموقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك» فاستقبله الأصدقاء بحفاوة كبيرة، بعدها بأسبوعين رأيتُ نص «النهار الوقح» منشورًا بجريدة «الحياة» وكانت البداية.

كيف تفهمت الأسرة رغبتك في أن تصبحي كاتبة؟

لا أخفي عليك سرًا، هذا أمر صعب، كفعل الكتابة، أنا ابنة فلاحين بسطاء، إن كانوا يريدون، أن أعمل، فليكن هذا العمل مفهوما، واضحًا، وأنت تعلم أن الكتابة غامضة، تمامًا كالحياة والموت، ليس لي الحق في توجيه اللوم لأسرتي، لأن هناك كتابا، لا يتقبلون فكرة وجود كاتبة حقيقية، هذا الجدل بيني وبين أسرتي حول كوني شاعرة، يضعني في حالة من القلق والحيرة، أظنها في صالح القصيدة، لو حُسم الأمر، فلن توجد دراما، وأنا في الحقيقة أحب الدراما، والمناطق غير الآمنة.

هل هناك أصدقاء شجعوك؟

كنتُ محظوظة بالأصدقاء الذين لم يبخلوا بالكلمات الطيبة، ولكن ثمة ريبة أحيانا في هذا الأمر؛ علي أن أتقبل هذه الكلمات بالكثير من الحب، دون أن أنساق وراءها بكامل قواي العقلية والنفسية، علي أن أصدق نفسي أولًا، وأصدق أن ما أكتبه حقيقيا، ليس من الصحة أن أترك نفسي، تلهث وراء كلمات تشجيع الأصدقاء، لأنهم بشر وليسوا ملائكة، وليس من الإنسانية في شيء أن أنتظرهم دائما، لأنهم لا يعملون عندي!

ما طقوسك مع الكتابة؟

الطقوس لا تتناسب مع الشعر، أو ربما لا تتناسب معي، لكن يمكنني أن أقول إنني: لا أكتب إلا وأنا في حالة من الوحدة والعزلة التامة، أندفع تجاه الكتابة وأنا أسير في شوارع غريبة، أو عندما أذهب إلى محطة القطار، حيث المئات من البشر المجهولين بالنسبة لي، وأنا ضائعة بينهم، لا ملجأ لي سوى الشعر.

تجربة أول كتاب نشرته؟

مع أول كتاب، كان حظي وافرًا صدر ديواني الأول «غرباء علقوا بحذائي» عن سلسلة إبداعات بالهيئة العامة لقصور الثقافة، بعد ثلاثة أشهر، من إرسالي له، وهذا أمر لو تعلمون عظيم! وفي كل الأحوال لا تقلقني مسألة النشر، ولا أنشغل بها، فقط أنشغل بالكتابة.

ماذا تعني لك الجوائز؟

الجوائز مهمة، لكنها ليست ضمن رهاناتي، إذا قدمت في جائزة وفزت، بالطبع سأكون سعيدة، وإذا لم أحصل عليها، فلن أتوقف عن الكتابة، وهذا هو المهم، الحصول على الجائزة من عدمه، يخضع لذائقة لجنة التحكيم -هذا إذا كانت الجائزة منزهة من أي حسابات - وهذه اللجنة تتكون من عدة أشخاص، وذائقة هؤلاء الأشخاص، ليست ختمًا إلهيا، يقودني إلى الجنة!

كتاب تمنيت كتابته؟

لم أضبط نفسي متلبسة بهذا الأمر من قبل، هناك نصوص كثيرة، حرضتني على الكتابة، وأعتبر هذا كافيًا!

عمل تخططين لإصداره قريبًا؟

أنتظر صدور ديواني «ملابس جديدة للموتى» عن دار بتانة للنشر في القاهرة.

حكمتك؟

كلنا في الليل غرباء!

