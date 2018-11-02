ثقافة

ثمة «هستيريا» لا سقف لها في شبكات التواصل الاجتماعي يقف وراءها ما يسمى الآن بـ «الذباب الإلكتروني» E-flies، وهو عبارة عن جيوش وهمية، وحسابات «مضروبة» بالآلاف، قادرة على صناعة رأي عام واختلاق ظاهرة في سرعة فائقة عقب أي حدث، عبر ما يسمى «الهاشتاغ» أو الوسم الإلكتروني.

والمصطلح ينطوي على دلالة سلبية، ويكاد يطابق مصطلحًا آخر ذاع في مصر هو «اللجان الإلكترونية». فثمة جهات حكومية ومعارضة متصارعة تدرك اليوم قوة تأثير «السوشيال ميديا» وسرعتها بما يفوق كل وسائل الإعلام التقليدية.

فرق وفرقاء، لا شغل لهم إلا امتلاك عشرات الآلاف من الحسابات ـ حقيقية أو وهمية ـ للترويج لصالح أو ضد أية قضية أو شخصية.

حملات لا تنتهي من التضليل والهجوم على دول وكيانات وشخصيات عامة. انتهت إلى نشر آلاف الشائعات في وقت قياسي. وفي مقابلها حملات دعاية وترويج لإنجازات وهمية، ليس لها ما يصدقها على أرض الواقع.

وهكذا حققت تلك الحملات «مع/ضد» تأثيرًا مذهلًا على ملايين المستخدمين، وإن كانت ضحيتها الأولى دائمًا هي «الحقيقة». ولعل ذلك ما دفع مفكرًا مرموقًا مثل أمبرتو إيكو يتحدث في آخر أيام بقسوة عن مواقع التواصل الاجتماعي التي منحت حق الكلام ل «جحافل الحمقى»!

وإذا كان الذباب الإلكتروني يحدد فضاء المعركة أو الشخصية المستهدفة، فإن مئات الآلاف من المتطوعين سيلحقون به، نكاية في الخصم المشترك، أو بدافع الفضول والشماتة، أو تصفية حساب قديم.

أي أن الذباب الإلكتروني لا يقتصر على المبرمجين المكلفين بمهمة الحرب الإعلامية والنفسية، بل يكتسب تلقائيًا ملايين المتعاونين المتحمسين والجاهزين للمعركة، في لعبة حماسية وفضولية تشبه «الفيديو جيم».. تتجدد يوميًا، مع ركوب «التريند».. الذي يصوب اليوم مدافعه نحو مطربة مشهورة، وغدًا ضد دولة ما.

وبطبيعة الحال يتطلب الأمر كاي معركة، تنويع مصادر الأسلحة، ما بين إعادة صياغة المعلومات والتلاعب بها، اجتزاء حوار تلفزيوني من سياقه، توظيف جملة مع «كوميكس» ساخر مضاد لها.

صحيح ثمة قوانين للتعامل مع الظاهرة، لكنها مازالت خارج السيطرة نسبيًا، وربما يصعب حصارها، خصوصًا أن الإجراءت القمعية تأتي دائمًا بنتائج عكسية.

ولعل الحل يتمثل في أربعة محاور هي:

أولها: إعادة النظر في مدونة السلوك والقيم، فالسوشيال الميديا أثرت سلبًا على العلاقات الإنسانية، وخلطت الخاص بالعام، وأحالت الاختلاف في الرأي إلى جحيم من السباب والتخوين.

ثانيها: على الحكومات ألا تخسر مصداقيتها وثقة الرأي العام فيها، حتى لا يجد الناس أنفسهم يصدقون كل ما يقال عنها، بالحق والباطل.

ثالثها: فتح المجال العام وترشيده أمام الشباب.. فتنحيتهم عن الشراكة السياسية والاجتماعية والإعلامية أيضًا. أو بمعنى آخر، كلما أُغلق المجال العام أمامهم.. اندفعوا تلقائيًا نحو فتح المجال الافتراضي. وكأنها رسالة «إذا كنت تقمعني في الواقع سأنال منك في العالم الافتراضي».

رابعها: تطوير الإعلام الرسمي والتقليدي بما يوفر قيم المصداقية ودقة المعلومة ونزاهة التحليل، والانحياه للوطن والناس وليس لسلطة زائلة.

