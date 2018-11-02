عربيات ودوليات

القاهرة- الوكالات: قتل 18 إرهابيا «شديدي الخطورة»، خلال عمليات عسكرية أمنية مشتركة في مدينة العريش التابعة لمحافظة شمال سيناء، حسبما أعلن الجيش المصري، أمس. وأعلن المتحدث العسكري المصري في البيان رقم 29 للقوات المسلحة بشأن العملية العسكرية في سيناء، عن «سقوط ضابط من القوات المشاركة في تنفيذ حملات المداهمة». كما دمرت القوات الجوية «وكرا لعناصر إرهابية» بالظهير الصحراوي الجنوبي للعريش، ما أسفر عن مقتل عدد من الإرهابيين. وقد أسفرت العمليات أيضا عن القبض على 129 فردا من المشتبه فيهم والمطلوبين جنائيا، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

