عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: علّق 4 نواب في البرلمان العراقي عضويتهم لعدم تسمية وزيرين عن البصرة في الحكومة وقال النواب الموقعون على قرار التعليق في بيان امس إنه «يجب تمثيل محافظة البصرة في مجلس الوزراء ومن غير المعقول إقصاء المحافظة التي تعتبر عاصمة العراق الاقتصادية وصاحبة الفضل الأول في توفير واردات العراق المالية والنفطية فضلا عن أنها المنفذ الوحيد البحري للعراق». وتمتلك محافظة البصرة 25 مقعدا في البرلمان العراقي من أصل 329 مقعدا ويصدر العراق نحو 80% من نفطه عبر حقولها. وجاء ترك النواب بعدما هدد شيوخ عشائر البصرة امس باللجوء إلى مختلف الوسائل السلمية والمسلحة في حال تم تهميش المحافظة مجددا من الحكومة الجديدة برئاسة عادل عبد المهدي. وطالبوا في بيان رئيس الوزراء العراقي بتمثيل محافظتهم داخل الحكومة بوزير أو اثنين في ضوء ما شهدته المحافظة أخيراً من احتجاجات على تردي الخدمات الأساسية والأوضاع المعيشية للسكان.

وأكد شيوخ العشائر أنهم سيمضون قدما في الدعوة إلى استفتاء شعبي وإعلان البصرة إقليما مستقلا في حال لم تنفذ مطالبهم وهي مطالب سبق أن رفعها وجهاء المحافظة خلال الاحتجاجات الأخيرة. وكشفت جهات سياسية ومدنية بمحافظة البصرة أن هناك توجها لناشطين بالمحافظة للعودة إلى الاحتجاجات مجدداً. وأكد عدد من نواب المحافظة وقوفهم إلى جانب التظاهرات التي يفترض أن تنطلق خلال أيام.

في غضون ذلك طلب رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي من «هيئة المساءلة والعدالة» التحقق من أي صلات محتملة لوزراء الحكومة الجديدة بحزب البعث الذي كان يقوده رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين بين 1979 و2003. جاء ذلك في كتاب رسمي صادر عن مكتب الحلبوسي وموقع باسمه وموجه إلى «هيئة المساءلة والعدالة» وهي رسمية معنية بملاحقة قادة حزب البعث. ويأتي هذا الإجراء بعد رفض عدد من الكتل البرلمانية التصويت على منح الثقة لمرشحين في حكومة عبدالمهدي، قبل صدور موقف من هيئة المساءلة والعدالة. ويمنع «قانون الاجتثاث» الصادر في 2006 كل شخص بدرجة عضو شعبة أو عضو فرقة والمنتمين للأجهزة الأمنية الخاصة بنظام صدام من تولي مناصب قيادية في الدولة والترشح لعضوية البرلمان.

على الصعيد الامني أعلن مصدر حكومي بمحافظة صلاح الدين امس تعرض محافظ صلاح الدين عمار جبر لمحاولة اغتيال غربي قضاء بيجي (220 كيلومترا شمال بغداد). وقال جمال الدليمي مدير إعلام المحافظة إن» محافظ صلاح الدين تعرض لمحاولة اغتيال بانفجار عبوة ناسفة استهدف موكبه أثناء جولة له في شارع السوق الكبير بناحية الصينية غربي بيجي». وأوضح أن المحافظ لم يصب بأذى لكن اثنين من أفراد حمايته أصيبا بجروح. الى ذلك أعلن قائد عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي صفاء الساعدي امس مقتل 11 من عناصر تنظيم «داعش» في وادي الثرثار شمال غرب محافظة صلاح الدين. وقال الساعدي إن» قوات من قيادة عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي وقوة من عمليات الحشد الشعبي في نينوى والجيش العراقي و بإسناد طيران الجيش نفذت عملية تطهير في مجرى وادي الثرثار أسفرت عن مقتل 11 عنصرا من «داعش» وتدمير مضافات وضبط أسلحة وأعتدة ومواد معدة للتفجير»

