عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي د. عبداللطيف بن راشد الزياني أن «النظام الإيراني مصمم على تصدير ثورته المتطرفة وتهديد دول الجوار» داعيا الى «مواجهة النفوذ الإيراني المهدد لحركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر».

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» امس عن الزياني قوله في كلمته بالمؤتمر السنوي السابع والعشرين لصناع السياسة الأميركيين والعرب الذي بدأت أعماله الأربعاء في واشنطن إن «تبني استجابة منسقة وقوية تجاه الدول والجماعات التي تحاول زعزعة استقرار المنطقة وما تشتمل عليه هذه الاستجابة من إجراءات سياسية واقتصادية أمر ضروري» وأشار إلى «دور إيران في دعم ميليشيات الحوثي في اليمن بالعتاد والأسلحة والصواريخ التي تطلقها على المناطق المدنية في المملكة العربية السعودية». وأكد «الدور المهم للحلفاء الدوليين مثل الولايات المتحدة الأميركية في تجسيد رؤية الترابط والاعتمادية المتبادلة والتعاون الإقليمي بين دول منطقة الشرق الأوسط وذلك من خلال دعم الجهود الإقليمية لتطوير شبكات للتعاون البيني الإقليمي لإنشاء المؤسسات والروابط وتعزيز الثقة اللازمة، ومن خلال تشجيعها الفاعل لجميع الأطراف المعنية على التحرك بجدية وصدق نحو تحقيق هذا الهدف».

وأوضح أن «التسلح بالإرادة السياسية والشجاعة والتفاهم والمرونة وتعزيز المصالح المشتركة هو السبيل لإيجاد منطقة تنعم بالسلام والتعاون والترابط». الى ذلك قال مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي جون بولتون إن ادارة الرئيس دونالد ترامب ترغب بالضغط على طهران لأقصى الحدود. وأشار بولتون في تصريحات له بمركز أبحاث «هاميلتون سوسايتي» إلى رغبة بلاده في فرض عقوبات على صادرات إيران. وأضاف «نريد ممارسة ضغط إلى أقصى حد، ولكن لا نريد الإضرار بأصدقائنا وحلفائنا». ولفت بولتون إلى أنهم يتفهمون عدم قيام بعض البلدان القريبة جغرافيا من إيران «بإيقاف الاستيراد منها على الفور» وبين أن خطابات العقوبات أثرت على اقتصاد إيران حاليا.

والثلاثاء الماضي، ذكر نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية روبرت بالادينو في تصريحات صحافية بمقر الوزارة، أن الإدارة الأميركية مصممة على فرض عقوبات على إيران وستستمر في مناقشة سياستها المتعلقة بإيران مع الدول الأخرى. واعتبارا من الإثنين المقبل، ستبدأ العقوبات الأميركية ضد طهران، وستستهدف تجارة النفط والغاز الإيراني.

ورفض ثلاثة من أكبر خمسة مشترين للنفط الإيراني (الصين والهند وتركيا) دعوات من واشنطن للتوقف تماما عن شراء الخام من طهران. كما طلبت كوريا الجنوبية من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو «المرونة القصوى» بشأن طلبها للإعفاء من العقوبات لمنع شركاتها من التأثر بالعقوبات الأميركية المنتظرة. لكن واشنطن ترفض إعفاءات بالجملة وتقول إنها ستدرس الحالات المطروحة وتتعامل مع كل حالة على حدة.

وقالت أسبوعية «ذي ويكلي ستاندارد The Weekly Standard» إن مشرعين بمجلس الشيوخ الأميركي ينظرون في مشروع قانون من شأنه أن يدفع إدارة ترامب إلى التأكد من عزل إيران عن الخدمة المالية الرئيسة الدولية «سويفت SWIFT» ويريد الجمهوريون أن تفرض الإدارة عقوبات على «سويفت»، ربما عن طريق فرض عقوبات على أعضاء مجلس إدارتها، إذا لم تقم بإنهاء تعامل البنوك الإيرانية المعنية بحلول الموعد النهائي للعقوبات في 5 نوفمبر.

