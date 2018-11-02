عربيات ودوليات

جاكرتا- د. ب. أ: أعلن مسؤولون في إندونيسيا أن غواصين انتشلوا احد الصندوقين الاسودين للطائرة التابعة لشركة «ليون إير» التي تحطمت في بحر جاوة وعلى متنها 189 شخصا. وقال بامبانغ إيراوان أحد المحققين في اللجنة الوطنية لسلامة النقل «إنه مسجل بيانات الرحلة على الأرجح...ما زلنا نبحث عن مسجل الصوت الخاص بقمرة القيادة».ويقوم مسجل الصوت في قمرة القيادة بتسجيل ما يدور من حديث في قمرة قيادة الطائرة ، بينما يقوم مسجل بيانات الرحلة بتسجيل بيانات مثل سرعة الطيران والضغط الجوي والارتفاع والتسارع العمودي. ويمكن أن يوضح محتوى الصندوقين الأسودين سبب الحادث.

