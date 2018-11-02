عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه لا يعتقد أن السعوديين خدعوه في قضية الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وكان النائب العام السعودي، سعود المعجب قد التقى النائب العام لمدينة اسطنبول عرفان فيدان، قبل يومين، في إطار التحقيقات حول مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

من جهته، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن تبادل المعلومات بين النائب العام السعودي ونظيره التركي في قضية خاشقجي سيكون مفيدا. بدوره توقع وزير العدل التركي، عبد الحميد غول، تعاونا وثيقا من السلطات السعودية بشأن قضية خاشقجي وفقا لما نقلته وكالة «الأناضول» امس وعن وجود احتمالية لقيام النائب العام بإسطنبول بزيارة المملكة، أضاف وزير العدل: «هذا يعود لتقدير النيابة، ولكن أعتقد أن ذلك لن يكون واردا، لأن مسرح الجريمة في تركيا. أعتقد أنه لن يكون صائبا الدخول في مرحلة أخرى قبل الإجابة عن أسئلة تركيا». في غضون ذلك حذر الأمير تركي الفيصل الرئيس السابق للاستخبارات السعودية من أن الغضب الأميركي في واقعة مقتل الصحافي السعودي في اسطنبول يهدد العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة. وقال الفيصل في خطاب أمام المجلس الوطني للعلاقات الأميركية العربية «نحن نقدر علاقتنا الاستراتيجية مع الولايات المتحدة ونأمل في الحفاظ عليها، ونرجو أن ترد الولايات المتحدة بالمثل».وأشار الفيصل إلى أن العلاقات الأميركية السعودية تخطت أزمات سابقة على مدى أكثر من 70 عاما، وقال «ها هي هذه العلاقة مهددة اليوم من جديد».

واكد أن المملكة ملتزمة بتقديم المسؤولين عن قتل خاشقجي للعدالة «هم وكل من لم يلتزم بالقانون». مشددا على ان ن العلاقات الأميركية السعودية «أكبر من أن تفشل».

وأشار إلى أن هذه العلاقات تتخطى الإنتاج النفطي والتجارة ومبيعات الأسلحة والاستثمار إلى التعاون في جهود السلام بالشرق الأوسط وتحقيق الاستقرار بأسواق النفط ومحاربة الإرهاب وتحجيم إيران.

