عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان امس أن تركيا تعد لعملية عسكرية واسعة ضد الأكراد في الشمال السوري، بالاشتراك مع فصائل سورية مسلحة موالية لأنقرة. وقال مدير المرصد، رامي عبدالرحمن إن المخابرات التركية طلبت من الفصائل الاستعداد للعملية، على أن يشمل الهجوم مناطق في شرق الفرات، يسيطر عليها المسلحون الأكراد وتشمل العملية العسكرية المرتقبة توغلا بريا. وفي هذا السياق قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار انه رغم الوعود الأميركية المقدمة لتركيا بإخراج تنظيم «حزب الاتحاد الديموقراطي» الكردي السوري «ي ب ك» الذي تعتبره انقره الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني من منبج السورية، إلا أن التنظيم يحفر الخنادق في المنطقة كما فعل سابقا في عفرين. وقال اكار في كلمة له أمام البرلمان التركي امس إنه «على التنظيم الإرهابي أن يعلم جيدا أنه هو من سيُدفن في الحفر التي حفرها عندما يأتي المكان والزمان المناسبان». من جهتها أبدت واشنطن قلقها الشديد من القصف التركي ضد المسلحين الأكراد وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، روبرت بالادينو، إن المسؤولين الأميركيين اتصلوا بتركيا وبقوات سورية الديموقراطية «للتأكيد على ضرورة عدم تصعيد الموقف».

وأضاف «قيام أي جهة بضربات عسكرية من جانب واحد في شمال غرب سورية أمر يبعث على القلق الشديد بالنسبة لنا لاسيما في ضوء احتمال وجود عسكريين أميركيين بالمنطقة أو بالقرب منها». ودعت أحزاب سياسية كردية في سورية دمشق «للوقوف صفا واحدا» للتصدي لما وصفت بـ«الاعتداءات والتهديدات التركية» على مناطق شمال وشرق سورية. وقالت هذه الأحزاب في بيان لها، امس إن «على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في الحفاظ على الأمن في المنطقة، والدفع من أجل إيجاد صيغة للحل السياسي في سورية». في غضون ذلك أعلنت قوات سورية الديموقراطية «قسد» ليل الاربعاء وقف «معركة دحر الإرهاب مؤقتا» ضد تنظيم «داعش» بسبب القصف التركي على مواقعها في شمال سورية. وتشكل وحدات حماية الشعب الكردية المكون الأساسي في قوات سورية الديموقراطية التي تضم مقاتلين عرباً وأكراداً وتتلقى الدعم من واشنطن في قتالها ضد تنظيم «داعش» الأمر الذي يوتر العلاقة بين واشنطن وأنقرة التي تعتبر هذه الوحدات امتداداً لحزب العمال الكردستاني المحظور لديها ويقاتل منذ 1984 ضد الجيش التركي. وتعتبر الدول الغربية حزب العمال الكردستاني تنظيما «إرهابياً» إلا أنها لا تعامل وحدات حماية الشعب الكردية على أنها فصيل إرهابي. وفي الشأن السوري ايضا، قتل أربعة عناصر من قوات النظام السوري امس في هجوم شنه متشددون في محافظة إدلب في شمال غرب البلاد برغم الاتفاق الروسي التركي لاقامة منطقة منزوعة السلاح في المنطقة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأفاد المرصد أن «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة) شنت فجر امس هجوماً ضد موقف لقوات النظام في منطقة أبو الضهور في ريف إدلب الشرقي. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن «أسفر الهجوم عن مقتل أربعة عناصر من قوات النظام»، كما قتل عنصر من هيئة تحرير الشام قبل تراجعها. وأفادت وكالة «إباء» الإخبارية التابعة للهيئة عن «إغارة لهيئة تحرير الشام على إحدى نقاط النظام». وأشار عبدالرحمن إلى «قصف متبادل امس بين الطرفين داخل المنطقة المنزوعة السلاح».

