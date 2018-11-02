عربيات ودوليات

القدس- الوكالات: اعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان أنه وللمرة الثانية في شهر، تطور إسرائيل خططا لزيادة المستوطنات في مدينة الخليل، الواقعة ضمن الأراضي الفلسطينية والضفة الغربية. وقال ليبرمان في بيان إن «المشروع الجديد يضم مبنى شقق سيبنى فوق السوق القديم» معتبرا المستوطنات ستقع «على أراض يهودية» على حد زعمه. وفي المقابل، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية «بأشد العبارات عمليات التهويد الاستعماري المتواصلة للبلدة القديمة في مدينة الخليل بما فيها الحرم الإبراهيمي الشريف وما أدلى به وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان»، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا». وتعد الخليل مدينة ذات غالبية سكانية فلسطينية وتحتوي على عدد صغير من المستوطنين اليهود كما تعتبر المستوطنات غير شرعية تحت بنود القانون الدولي وإحدى العقبات الرئيسة أمام عملية السلام، إلا أن إسرائيل التي وافقت على خطط بناء مستوطنات في الخليل للمرة الأولى منذ 20 عاماً، تعارض ذلك مصرة أن المستوطنات ليست عائقاً أمام عمليات السلام.

واعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن «الانحياز الأميركي الأعمى للاحتلال والاستيطان يُشكل شباك فرص وغطاء لرسم خارطة مصالح إسرائيل الاستعمارية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية». على صعيد اخر، وجه الجيش الإسرائيلي امس رسالة تحذيرية لسكان قطاع غزة من الاقتراب من منطقة السياج الأمني على الحدود بين القطاع وإسرائيل، وذلك قبل المظاهرات المتوقعة اليوم. وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في رسالة وجهها لسكان القطاع، عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي «منطقة السياج الأمني في قطاع تهدف إلى الحفاظ على المنطقة الحدودية، ونحن مصممون على الحفاظ عليها ومنع الدخول إليها».

وكان ما لا يقل عن ستة فلسطينيين استشهدوا برصاص الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة يوم الجمعة الماضي بالتزامن مع مسيرات العودة التي شهدتها المنطقة الحدودية من القطاع.

