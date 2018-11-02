نهار الكنانة

القاهرة الوكالات: أكدت النائب ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي في البرلمان المصري، أن اللجنة تعكف على الانتهاء من تعديلات أجرتها الحكومة بشأن قانون تنظيم الجامعات ولا تتخطى 4 مواد.

وأشارت إلى أن التعديلات تشمل ما يخص إجازة مرافقة الزوج لعضو هيئة التدريس لتكون وجوبية ومفتوحة المدة، بدلاً ما كانت لكل عضو من هيئة التدريس حق الإجازة أيًا كانت، سواء مرافقة الزوج أو غيرها مدة لا تزيد عن 10 سنوات فقط، مشيرة إلى أن هذا التعديل يأتي بعد قرار المحكمة الدستورية بذلك.

ولفتت نصر إلى أن القانون الحالي ينص على أن يتم تعيين المعيدين من آخر دفعتين، بينما التعديلات الجديدة تنص على أن تكون من العام نفسه فقط، وإن لم يكن فتأخذ من آخر دفعتين، معتبرة أن هذا الأمر سيقلل من فرص عدة.

كما تشمل التعديلات ما يخص ضوابط الندب الكلي لعضو هيئة التدريس داخل جمهورية مصر العربية، مؤكدة أن اللجنة حريصة على إجراء تعديلات كاملة بقانون التعليم العالي وتنظيم الجامعات، وألا ينحصر الأمر فقط على 4 مواد، ولكن ستعمل على إنجاز هذه التعديلات المرسلة من الحكومة لحين إجراء تعديلات شاملة.

