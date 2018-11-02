نهار الكنانة

تعمل وزارة الآثار المصرية لجذب عدد أكبر من السياح الأجانب والزوار المحليين وفي هذا السياق كشف مدير عام مشروع القاهرة التاريخية عن مشروع لترميم المساجد التاريخية في العاصمة ، والبداية كانت من مسجد الطنبغا المارداني بطرازه المعماري الفريد ونقوشه المميزة بمنطقة الدرب الأحمر التاريخية التي تضم بين طياتها أكثر من 65 أثراً إسلاميا.

وستشمل الخطة مسجد «آق سنقر إبراهيم آغا مستحفظان» أو ما يعرف بـ «المسجد الأزرق» (الصورة) نسبة إلى مجموعة القاشاني الضخمة ذات اللون الأزرق والتي كسي بها جدار القبلة والقبة الملحقة.

