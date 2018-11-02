نهار الكنانة

لندن - القاهرة- الوكالات: دعت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، مرضى «فيروس سي» في مختلف دول العالم لزيارة مصر وتلقى العلاج الأمثل فيها للشفاء من المرض.

ونشرت الوزارة على صفحتها هذه الدعوة، واستعانت بفيديو خاص لأسطورة كرة القدم ليونيل ميسي في حملة دعائية - لدعوة مرضى «فيروس سي» من جميع أنحاء العالم إلى زيارة مصر وتلقي برنامج علاجي متكامل للاستشفاء من المرض والاستمتاع بأجمل المواقع والمزارات السياحية المصرية.

وتزور وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين فى الخارج نبيلة مكرم، حاليا لندن حيث شاركت في ورشتي عمل حول السياحة العلاجية ضمن جدول أعمال النسخة الثانية من مبادرة «إحياء الجذور..Nostos 2»، وذلك لاستعراض التجربة المصرية الناجحة في مجال السياحة العلاجية.

كما استعرضت الوزيرة مكرم جهود مصر فى القضاء على «فيروس سي» من خلال إتاحة أفضل منتجات العلاج العالمي للمرض بأرخص الأسعار، حتى أصبحت مصر رائدة في هذا المجال.

من جهته، قال الدكتور علي عوف، رئيس اللجنة الصحية في حزب المحافظين، إن المبادرات الصحية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة الماضية، لمواجهة بعض الأمراض التي صعب علاجها خلالها في السنوات السابقة ساهمت في وضع مصر في الترتيبات الأوائل بين الدول لمكافحة الأمراض، موضحا أن مرض مثل «فيروس سي»، والذي لاقى اهتماما بمجرد اكتشاف دواء له وتم علاج نسبة كبيرة من المصريين المصابين به وصل كمرحلة أولى مليون و300 ألف حالة، ثم الإعلان عن مبادرة 100 مليون صحة لاستكمال العلاج.

وأضاف عوف، أنه مع بداية إعلان الحكومة المصرية لبدء التحرك لمواجهة المرض واتجهت أنظار العالم نحو مصر وأصبح هناك تمييز لمصر لتصديها للمرض الذي سببا لوفاة الكثير بسبب عدم وجود علاج له، مشيرا إلى أنه يتم التوجه حاليا للاهتمام بالجانب الصحي للمواطن المصري من خلال المطالبة بتوفير كل الاحتياجات الصحية له، مؤكدا أن الحزب يراقب مدي الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ولازال يطالب بتحسنها في بعض الجوانب.

