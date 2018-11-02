نهار الكنانة

النائب فايقة فهيم عضو لجنة الإسكان في البرلمان المصري من البرلمانيات القلائل التي تمرست على العمل التنفيذي بحكم وظيفتها السابقة كرئيسة حي لسنوات عديدة فقد تولت منصبا تنفيذيا مهماً في إحدى مدن مصر وهي مدينة الزقازيق عاصمة محافظة الشرقية، وهي تتمتع بقاعدة شعبية كبيرة في دائرتها الانتخابية.

«النهار» التقت النائب فايقة فهيم للحديث عن أجندتها التشريعية وتطرق الحديث بيننا عن قانون الإدارة الحلية الجديدة والروشتة للقضاء على الفساد. وإلى تفاصيل الحوار:

بداية، كيف أفادك منصبك السابق كرئيس حي ومدينة في عملك البرلماني؟

تاريخي الوظيفي تاريخ تنفيذي فانا مع المواطن.. والمواطن يحتاج من يحنو عليه ويلبي احتياجاته ومطالبه وكثير من المشاكل الخدمية استطعت حلها من خلال التواصل مع المواطنين وسماع شكاواهم.

البعض مازال يرى أن المرأة لا تصلح لتولي المناصب في الأجهزة التنفيذية، ما رأيك؟

ارفض تماما هذا القول، ربما تكون المرأة هي الأجدر لتولي المناصب التنفيذية، فهي الأكثر التزاما وحماسا ونشاطا والتجربة الحالية بتولي أكثر من سيدة منصب محافظ تثبت كلامي.. أشجع المرأة أن تقود العمل التنفيذي فهي الزوجة والأم والأخت وهي الأقدر على الإحساس بمشاكل المواطنين، وكنت أسهر للرابعة فجرا خلال عملي في رئاسة الحي وأشرف على حفر الإنفاق في الزقازيق، والمرأة تعمل بضمير، وأنا هنا لا أهضم حق الرجل.

الفساد في المحليات هو الأكثر انتشارا كيف نجابه ذلك؟

للأسف الشديد الفساد منتشر بشكل مرضي في المحليات، وعلاج هذا الموضوع يتطلب الإطاحة بموظفي الصف الثاني والثالث من العاملين في الإدارات المحلية، تغيير المحافظ أو رئيس الحي وحدة غير كافٍ لمواجهة الفساد، فالفاسدون الصغار ربما أكثر جرما من الفاسدين الكبار.

تقدمتي بمشروع قانون الاقتصاد غير الرسمي، حدثينا عنه؟

هذا القانون من الممكن أن يوفر على الدولة تريليوني جنيه وانتظر مناقشته خاصة وأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتمثل في سرعة الانتهاء من هذه التشريعات، التي تمثل أهميه في إنعاش النظام الاقتصادي، فحجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر، وفق تقدير الاقتصادي الشهير فرناندو دوستو، بلغ حوالي 395 مليار دولار، أي ما يعادل 2.6 تريليون جنيه مصري، لذا فلو تم دمج الاقتصاد غير الرسمي سيتم توفير تلك الأموال في خزينة الدولة والمشروع يشمل إنشاء مفوضية تنسيقية لمكافحة الاقتصاد غير الرسمي، بتشكيل من رئاسة الوزراء، ليضم أعضاء ممثلين من جميع الوزارات والهيئات الحكومية، لإدراج جميع الأنشطة التجارية أو مقدمي الخدمات للاقتصاد الرسمي، على أن تكون الأنشطة التجارية كافة خاضعة للضرائب ومسجلة بالوعاء الضريبي للدولة، وسوف تجمع المفوضية، كل المعلومات والاحصاءات عن الاقتصاد غير الرسمي، وعمل استمارات بريدية لتسجيل كل النشاطات للوعاء الضريبي لعمل نظام محاسبي جديد لتلك الشرائح الغير مدرجة في الاقتصاد الرسمي.

مدينه الزقازيق يوجد بها إحدى الآثار الدينية المهمة في رحلة العائلة المقدسة تل البسطا ما هي توصياتك؟

مسار العائلة المقدسة أيقونة السياحة الدينية في مصر، وسيفتح باب دخل كبير للعملة الصعبة فأي رحلات تأتى إلى مصر لا تستغرق فترات طويلة لكن برنامج مسار العائلة المقدسة هو برنامج ثري سيكون للسائح فرصة للمكوث أطول فترة ممكنة في مصر لرؤية جميع المزارات وقت أطول أي أموال أكثر وسياحة أكثر فالمسافة التي قطعتها العائلة المقدسة هي مسافة كبيرة جدا لذلك المشروع يحتاج لتكاتف جميع الوزارات والجهات المسؤولة،العائلة المقدسة مرت على ( تل بسطا) في الشرقية وهي من المدن القديمة وكانت تسمى مدينة الإلهة وكثير من المواقع في الشرقية تحتاج لإعادة تأهيل ومن المفروض أن يكون هناك لجنة مختصة تنزل على ارض الواقع لتعاين الآثار الموجودة ومدى كفاءتها وما تحتاجه، وقد خاطبت وزير الآثار فيما يخص (تل البسطا) فالمنطقة تتطلب اهتمام كبير وخاصة في الطرق وتمهيدها، فاغلب المزارات في مسار العائلة المقدسة تحتاج لاهتمام في الطرق المؤدية لها فشجرة مريم على سبيل المثال الموجودة في المطرية الطريق إليها غير ممهد ومن يرغب في زياراتها يواجه مشاكل للوصول فضلا عن أن المزارات في بعض المناطق بدأت التعديات تقترب منها ، فالـ5 مزارات التي تم الإعلان عنهم ضمن المرحلة الأولى من المشروع لم يتم الانتهاء من تجهيزها بالشكل الذي يسهم في الاستفادة القصوى من ذلك، فالمشروع منظومة متكاملة بداية من الناس الذين يعيشون حول هذه الآثار وأهمية أن يكون لديهم وعي بقيمة ما يعيشون حوله وكيفية الحفاظ عليه والتعامل مع السائحين، فهي منظومة متكاملة من فريق عمل والعمل على تنمية المجتمع المحلى في مواقع الزيارات وتقديم الخدمات اللازمة من فنادق وكافتيريات ومطاعم فيجب معالجة سلوكيات الأفراد المقيمين بالنقاط الموجودة بالمسار من خلال وضع خطة بأولويات محددة قابلة للتنفيذ على مراحل.

ما أهم القضايا التي تخص المرأة تتحمليها على عاتقك؟

أطالب بضرورة إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية فالقانون الحالي سبب معاناة كثير من الأسر المصرية، ويتسبب في تكدس آلاف القضايا بالمحاكم، في ضوء تعقيد الإجراءات وطول فترات التقاضي، إضافة لتكاسل الأجهزة التنفيذية في تنفيذ الأحكام ويتوجب على مجلس النواب الاهتمام بالقضايا التي تخص الشارع المصري، لتخفيف المعاناة اليومية التي تؤثر على المواطنين بشكل سلبي وإعلان لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، تنظيم جلسات حوار مجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية، يعكس مدى اهتمام أعضاء اللجنة، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، بأحوال المواطن، ودورها في محاولة إصلاح وضع سيئ سببه القانون الحالي ومناقشة البرلمان لقانون جديد عادل فيما يخص الأحوال الشخصية، سيسهم بشكل كبير في إيصال صورة حقيقية عن دور البرلمان، في إقرار قوانين تحسن معيشة المواطنين، بدلا من الصورة السلبية الموجودة عنه في الشارع.

كنت من أوائل النواب الذين تحركوا حول أزمة التجارب على الأطفال في مستشفى 57357 هل تفضلين أن تكون التبرعات تحت سلطة صندوق سيادي؟

بالتأكيد فهذا سيمنع الفساد الموجود نريد صندوق كصندوق تحيا مصر نثق فيه فالصندوق يضمن عدالة التوزيع ويمثل ضمانة للمتبرعين.

