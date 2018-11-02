دوليه

يستضيف الأهلي المصري، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب اليوم على ملعب برج العرب في الإسكندرية، الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا والذي ستستخدم فيه تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم («في ايه آر») لأول مرة في تاريخ المسابقة.

وتقام مباراة الإياب في 9 نوفمبر على ملعب رادس في تونس.وكان الاتحاد الافريقي للعبة استخدم هذه التقنية مرة واحدة قبل الآن مطلع الموسم الحالي، وذلك في مباراة الكأس السوبر التي فاز فيها الوداد البيضاوي المغربي على مازيمبي الكونغولي الديموقراطي 1-0.

وقال الأمين العام للاتحاد الافريقي، المصري عمرو فهمي، «سبق أن استخدمناها (التحكيم بالفيديو) في الكأس السوبر في فبراير دون أي عائق، ونحن سعداء لاعتمادها من جديد».وأضاف «انها لحظة تاريخية أخرى بالنسبة الى كرة القدم الأفريقية. الاتحاد مصمم على استخدام آخر الابتكارات التكنولوجية المتوافرة».وهي المرة الثانية علي التوالي التي يجمع فيها النهائي بين فريقين التقيا في دور المجموعات، وكانت الأولى بين الأهلي نفسه والوداد المغربي وانتهت بتتويج الأخير.

وتوج الأهلي باللقب 8 مرات، وهو يحمل الرقم القياسي بفارق ثلاثة ألقاب أمام مواطنه الزمالك ومازيمبي، فيما احرز الترجي اللقب مرتين عامي 1994 و2011.والتقى الفريقان حتى الآن 16 مرة (ذهابا وإيابا) في مختلف أدوار المسابقة، وانتهت المواجهة الأولى بينهما عام 1990 بتعادلين سلبيين، وحسمها الأهلي بركلات الترجيح 4-2 ليبلغ ثمن النهائي. أما الأخيرة فكانت في دور المجموعات هذا العام، وتعادلا سلبا في القاهرة، وفاز الأهلي 1-0 في تونس.

وبلغ الأهلي النهائي بعد فوزه في دور الأربعة على وفاق سطيف الجزائري 2-0 ذهابا في القاهرة وخسارته أمامه 1-2 إيابا في سطيف، فيما تأهل الترجي بفوزه على بريميرو دي أوغوستو الأنغولي 4-2 إيابا في تونس معوضا خسارته ذهابا في لواندا صفر-1.واعتبر المدير الفني للأهلي، الفرنسي باتريس كارتيرون، عشية اللقاء الأول أن التتويج باللقب «يبدأ بتحقيق فوز كبير ذهابا»، محذرا لاعبيه من «الاتكال على نتائج الفريق السابقة لاسيما الفوز على الترجي في رادس» بهدف المغربي وليد أزارو، صاحب ستة أهداف في المسابقة.

وأشار كارتيرون الذي قاد مازيمبي الى إحراز اللقب عام 2015، وبدأ الإشراف على الأهلي في يونيو بعد استقالة حسام البدري، إلى «أن مواجهة الترجي في النهائي ستختلف كثيرا عن دور المجموعات. الدوافع تختلف والطموحات تزيد» مؤكدا أنه «يعلم أن مواجهة الترجي تعتبر بطولة خاصة لجماهير الأهلي سواء في القاهرة أو في تونس».ويعول كارتيرون على مجموعة منسجمة، وينشط في خط الوسط بشكل خاص وليد سليمان صاحب هدفين من الأهداف الثلاثة في مرمى وفاق سطيف في نصف النهائي.

