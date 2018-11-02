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انطلقت يوم أمس في مدينة الكويت لرياضة المحركات منافسات النسخة الخامسة والعشرين من رالي الكُويت الدولي (الجولة الرابعة من بُطولة الشرق الأوسط للراليات) المُعترف بها من الاتحاد الدولي للسيارات فيا، بحضور رئيس النادي الدولي الكويتي للسيارات د.عماد بوخمسين ونائب مدير الهيئة العامة للرياضة لشؤون الرياضة د. صقر الملا ورئيس اللجنة المنظمة للرالي الشيخ عذبي النايف (رئيس لجنة الرالي في نادي باسل الصباح) وعدد كبير من عشاق رياضة السيارات.

وينظم الرالي نادي باسل الصباح بالتعاون مع النادي الدولي الكويتي للسيارات والهيئة العامة للرياضة تحت اشراف الاتحاد الدولي فيا.

وخاض السائقون مرحلة استعراضية خاصة مساء امس من أجل تحديد ترتيب المُنطلقين وسط أجواء من الاثارة والحماس والتشويق، اذ يشارك في الرالي 14 متسابقا من بلدان مختلفة هي قطر ولُبنان والأردن وفرنسا والتشيك وايطاليا والبُرتُغال الى جانب الكويت.

وخلال مؤتمر صحافي عقد ظهر أمس في مدينة الكويت لرياضة المحركات بمناسبة انطلاق الرالي قال الشيخ عذبي النايف انه من المفرح ان يكون لدينا منشأة مثل مدينة الكويت لرياضة المحركات وهذا شرف لنا ككويتيين حيث يمكننا جمع الشباب لممارسة رياضة المحركات في امان. وتابع: بالتنسيق مع الديوان الاميري وادارة الحلبة اتفقنا على آلية تنظيم الرالي. وبهذه المناسبة اقدم شكري لكل المتسابقين والاعلاميين والرعاة واولهم شركة زين للاتصالات وشركة المرطبات العربية (ABC) وفندق هوليداي ان والوزارات والجهات الحكومية. بدوره قال القطري ناصر بن خليفة العطية الذي عاد للمشاركة في السباقات بعد غياب فترة طويلة قضاها في العمل الاداري: اشكركم على الضيافة، واشكر الاعلاميين والحضور جميعا. عودتي للسباقات بعد 20 سنة شيء كنت افكر فيه منذ سنوات من اجل الاستمرارية وربط الاجيال المحبة لرياضة المحركات. واضاف: رسالتي لكل المتسابقين: احرصوا على الاستمتاع قبل المنافسة برياضة متطورة ومرتبطة بالتكنولوجيا. نشارك في هذا الرالي كي نستمتع وننافس المتسابق القطري ناصر بن صالح العطية الذي لم ينجح احد من المنطقة في كسر ارقامه حتى الآن.

من ناحيته وجه وليد الخشتي مدير العلاقات العامة والاعلام بشركة زين الشكر للجنة المنظمة، والقائمين على البطولة، مرحبا بالمشاركين بالسباقات في بلدهم الثاني.

واضاف: شركة زين تتشرف برعاية هذا الرالي خصوصا انه يقام على منشأة بهذا المستوى، شرف لنا أن نكون من اوائل المتواجدين في مدينة الكويت لرياضة المحركات. فاقبال الشباب على رياضة المحركات دفعنا لدعمهم، ودعم الرياضة جزء من مسؤولية شركة زين الاجتماعية.

اما المتسابق القطري ناصر بن صالح فقال: نشكر المنظمين على استضافة هذا الحدث. مهم لي التواجد مع اخواني في هذا الرالي. فرياضة السيارات بدأت من الكويت صاحبة التاريخ الكبير في هذا المجال.

وتابع: اسعى للفوز بهذه البطولة للمرة الـ14 من اجل كسر الرقم القياسي المسجل باسم الاماراتي محمد بن سليم. رياضة السيارات تتطور في الكويت والكل منبهر بالحلبة. وبهذه المناسبة اقدم الشكر الجزيل لسمو الامير الشيخ صباح الاحمد - حفظه الله ورعاه - على توجيهاته بانجاز هذه المدينة الرياضية كما اشكر كل من اسهم في تشييدها.

من ناحيته، قال السائق التشيكي فوجتشيك ستيف انه يتطلع لمنافسة ناصر بن صالح على اللقب،مضيفا: اعرف ان المهمة صعبة لكنني حضرت الى هنا من اجل المنافسة..استعدادي لهذا الحدث جاء على ما يرام.

فيما قال السائق الاردني خالد جمعة: اشكر الكويت، هذه اولى مشاركاتي خارج الاردن وطبيعة الطرقات هنا مختلفة وهو امر يمنحنا مزيداً من الخبرة. اتمنى السلامة لجميع المتسابقين.

بدوره شكر السائق اللبناني ايلي قاعي منظمي الرالي، وافاد: سيارتي غير مناسبة للراليات الصحراوية احتاج لانتباه كبير وسأحصل على خبرة جيدة من هذا السباق.

في حين ذكر السائق العماني عبد الله الرواحي انه بذل جهدا كبيرا في التحضير لهذا السباق، واضاف: اشكركم على الاستضافة، هذه اول مشاركة لي في الكويت، بذلت كثيرا من الجهد وآمل أن احقق نتائج طيبة وان استفيد من السباق.

