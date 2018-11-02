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أكد المتسابق الكويتي مشاري الظفيري بطل رالي الشرق الاوسط جهوزيته مع مساعده القطري سعدون الكواري لخوض منافسات الرالي، مضيفا انه يشارك في هذا السباق وهو يتطلع لمواصلة الصدارة.

واضاف انه يتمنى أن يتمكن الفريق الكويتي من حسم السباق لصالحه بعد أن تصدر من بداية المنافسة في الاردن، وأن يحقق المتسابقون الكويتيون اللقب للمرة الرابعة، وقال إن «المنافسة ستكون قوية في ظل مشاركة العديد من المتسابقين من الاردن وقطر ولبنان والتشيك، ونشكر القائمين على السباق على الحلبة المميزة التي تستضيف الرالي، وبالوقت ذاته نتمنى السلامة للجميع»، وتابع: «سنعمل جهدنا من اجل تصدر السباق خصوصا اننا نعرف المراحل والمكان جيدا كونه يقام على ارضنا».

واشار الظفيري الى ان الرالي سيشهد منافسة كبيرة لكن الأهم هو تقديم أفضل مستوى والاستمتاع بالسباق وبالنهاية سيفوز من يستحق الفوز، موجها شكره للديوان الاميري على انشاء الحلبة المميزة التي تعتبر مفخرة للكويت، وقال: «ستشهد الحلبة أول سباق في هذه المرحلة وهي مجهزة بصورة مميزة خصوصا في موقف صيانة السيارات الذي يماثل مواقف الصيانة في سباقات الفورمولا 1، واتمنى أن نظفر بالفوز في السباق والاستمرار في تصدر الرالي».

وقال إن الفريق سيخوض 6 مراحل اليوم بمعدل من 12 الى 20 كيلو متراً في المرحلة وغدا ايضا 6 مراحل مماثلة اي بمجموع 250 كيلو متراً، مؤكدا أن السباق لا يخلو من خطورة لكن هناك الكثير من اجراءات السلامة والامان بالاضافة الى أن المتسابقين متدربين جيداً ويعرفون مراحل السباق، فضلاً عن ان السيارات مجهزة بطريقة آمنة، وقال: «نتمنى السلامة لجميع المتسابقين وأن يظهر رالي الكويت بالصورة المطلوبة التي نطمح اليها جميعاً».

