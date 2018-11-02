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يحل القادسية ضيفاً على نظيره السالمية في 07:55 مساء اليوم في قمة منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز، فيما يستقبل الكويت منافسه الجهراء في 05:35 في مواجهة لا تقل أهمية عن الأولى.

وستكون المنافسة على أشدها بين السالمية والقادسية على اعتبار ان السماوي صاحب المركز الثاني برصيد 17 نقطة، وهو يسعى لمواصلة تقدمه في البطولة إذ يتأخر بفارق نقطتين عن الكويت المتصدر، في الوقت الذي سيقاتل فيه الأصفر صاحب المركز الثالث برصيد 13 نقطة الى تقليص الفارق مع الابيض الذي هزمه في الجولة الماضية بهدف فيصل زايد من علامة الجزاء.

ويدرك مدربا الفريقين أهمية المواجهة وتأثيرها على سلم الترتيب، خصوصا ان المنافسة ستبقى محصورة بين 3 فرق هي الكويت والقادسية والسالمية، فأي تعثر جديد للأصفر سيعقد موقفه، خصوصا ان الابيض يسير بخطى ثابتة كعادته في البطولة.

ويمتلك مدرب القادسية الروماني ايوين مارين عددا من الاوراق الرابحة وان خسر جهود مدافعه مساعد ندا الذي غادر الى المانيا اول من امس لمواصلة العلاج اثر اصابة في الكاحل تعرض لها خلال تمارين الاحماء التي سبقت مواجهة الكويت الاخيرة.

وسيتولى عامر معتوق وضاري سعيد وخالد ابراهيم و النيجيري ابيابوي بكر مهمة التصدي لهجمات السالمية قبل ان تصل لمرمى خالد الرشيدي، فيما سيقود خط الوسط عبدالله ماوي والسوري اسراء حموية ومحمد خليل وأحمد الظفيري، على ان يقود خط الهجوم بدر المطوع و الكاميروني رونالد.

في المقابل استعاد السالمية (الذي يقدم عروضا مميزة هذا الموسم) خدمات لاعبه غازي القهيدي لينضم الى كوكبة من اللاعبين الذين يعتمد عليهم المدرب الجزائري ميلود حمدي، أمثال السوري فراس الخطيب والبرازيلي فابيانو والاردني عدي الصيفي، فضلا عن فواز عايض وبدر السماك.

جدير بالذكر ان اخر مواجهة جمعت الفريقين انتهت لصالح القادسية 2 -1 في بطولة الدوري الممتاز وكانت في تاريخ 30 مارس الماضي.

وفي المواجهة الثانية يبدو الطريق ممهدا امام الكويت للتقدم خطوة نحو الامام في ظل العروض المتواضعة التي يقدمها الجهراء (الأخير برضيد نقطة واحدة)، ورغبة الأبيض في تسجيل انتصار جديد.

ويمتلك الكويت تحت قيادة مدربه محمد عبدالله جميع مقومات الفوز، رغم الشكوك التي تحوم حول مشاركة نجمه جمعة سعيد وطلال الفاضل، اذ يمتلك الابيض كتيبة من اللاعبين القادرين على انقاذ الموقف حتى في حال خسارة جهود اي لاعب مؤثر.

ويبرز في صفوف الابيض فيصل زايد في وسط الملعب الى جانب المحترفين التونسيين صابر خليفة وحمزة الاحمر والسوري حميد ميدو ويعقوب الطراروة فضلا عن حسين حاكم وسامي الصانع وفهد حمود في الخط الخلفي.

جدير بالذكر ان آخر لقاء جمع الطرفين انتهى بفوز الابيض 1 0 في بطولة الدوري يوم 31 مارس الماضي.

