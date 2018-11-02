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اكد رئيس نادي الرماية دعيج العتيبي حرص النادي على تكريم الرماة «وفقا لامكاناته» تشجيعا لهم لمواصلة تحقيق التفوق والريادة التي أسهمت برفع علم الكويت خفاقا في المحافل الرياضية القارية والدولية الكبيرة.

واشاد العتيبي في كلمة خلال حفل تكريم الرماة والراميات الذي أقيم في مقر النادي اول من امس بما حققه رماة الكويت من إنجازات لافتة في البطولات الدولية والقارية الأخيرة منوها بجهودهم وعطاءاتهم المميزة.

واشار الى ان أهم هذه الإنجازات هو تأهل الرامي عبدالرحمن الفيحان إلى دورة الالعاب الأولمبية المقبلة في مدينة طوكيو اليابانية عام 2020 بعد فوزه بالميدالية الذهبية بمسابقة التراب في بطولة العالم الأخيرة التي جرت في كوريا الجنوبية. وذكر ان الرماة الفيحان وخالد المضف و طلال الطرقي توجوا في تلك البطولة بالميدالية الذهبية في مسابقة تراب للفرق فضلا عن تتويج الرامي منصور الرشيدي بالميدالية الذهبية في دورة الالعاب الآسيوية الأخيرة (اسياد جاكرتا 2018) بالاضافة الى العديد من الانجازات الأخرى لرماة النادي.

ولفت الى ان النادي قرر صرف مكافأة شهرية للرامي الفيحان حتى موعد اقامة «اولمبياد طوكيو» لتحفيزه على تحقيق افضل نتيجة في هذا الملتقى الرياضي الأكبر في العالم. من جانبه قال امين سر النادي عبيد العصيمي في تصريح للصحافيين على هامش الحفل ان النتائج المتميزة لأبطال وبطلات الكويت في البطولات الكبيرة تعد تأكيدا لاستمرار تفوق رياضة الرماية الكويتية على المستويات كافة. وأضاف ان ما ميز الانجازات الاخيرة هو تألق عدد من الرماة الواعدين من فئة الناشئين وهم احمد العواد وسلمان الرشيدي وسعود الهاملي في بطولة كازاخستان الدولية «ما يبشر بمستقبل باهر لرياضة الرماية» مؤكدا مواصلة النادي لدعمه ورعايته لرماته المتميزين تشجيعا لهم على تحقيق المزيد من الانتصارات.

