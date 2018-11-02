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أحرز فريق الحرس الوطني بطولة كأس السوبر الخامسة للوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية التي نظمتها الهيئة العامة للرياضة حيث فاز على فريق جامعة الكويت بنتيجة 3-1.

وأكد رئيس فرع الاتحاد الرياضي العقيد دكتور صالح جمعان، أن هذا الإنجاز يعكس الجهود المبذولة لتطوير مستويات الفرق الرياضية بالحرس الوطني في مختلف الألعاب، تطبيقا لوثيقة الأهداف الاستراتيجية 2020 «الأمن أولا»، وبدعم من القيادة العليا للحرس الوطني ممثلة في سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني، والشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني، بمتابعة من سعادة وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي.

