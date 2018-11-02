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تعاقد اليرموك مع لاعب كرة السلة في القادسية سابقاً صقر عبد الرضا في صفقة انتقال حر حيث تم توقيع عقد بين الطرفين لمدة موسم واحد.

ويعتبر عبد الرضا اضافة قوية لليرموك في ظل ما يملكه من إمكانات ولا سيما قدرته العالية في التصويب بالاضافة الى خبرته في قيادة الهجمات كصانع العاب وبذلك يكون اليرموك اكتفى بلاعب واحد لتدعيم صفوفه استعداداً للموسم المقبل الذي سينطلق في 18 من نوفمبر الحالي.

من جانب آخر خسر اليرموك من نظيره الجهراء 69-86 خلال المباراة الودية التي اقيمت بين الطرفين ضمن استعداداهما للموسم المقبل.

وفي إطار استعدادات الفرق ايضاً للموسم المقبل تغلب القادسية على كاظمة 74-53 في مباراة شهدت عودة نجم الأصفر ناصر الظفيري بعد تعافيه من الاصابة التي المت به الموسم الماضي واجرى على اثرها عملية في الرباط الصليبي.