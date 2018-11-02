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قضت محكمة الاستئناف أمس بتأييد حكم محكمة اول درجة القاضي بحبس أحد المتهمين في قضية « خلية العبدلي « 10 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمة الانضمام إلى حزب الله، كما قررت المحكمة إعادة القضية إلى محكمة اول درجة بشأن تهمة التدريب على حمل السلاح في معسكرات حزب الله.

والجدير بالذكر أن محكمة الجنايات قضت بحبس المتهم في قضية خلية العبدلي 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد إدانته في قضية الانضمام إلى الخلية المسلحة المتهمة بالتخابر مع إيران وحزب الله اللبناني و ألغت المحكمة حكم محكمة الجنايات الغيابي بحق المتهم بحبسه 15 عاما، وانتهت إلى حبسه 10 سنوات، بعدما انتهت إلى براءته من تهمة التخابر مع إيران، لافتة إلى أنها لا تطمئن إلى أقوال ضابط مباحث أمن الدولة بشأن تهمة سعي المتهم وتخابره مع دولة أجنبية لعدم سلامتها.

وقالت إنها تطمئن إلى ارتكاب المتهم باقي الاتهامات، وهي الانتماء إلى حزب الله، وكذلك حيازة الأسلحة، المنسوبة اليه من النيابة العامة، وفقا لما انتهى إليه الحكم الغيابي بإدانة المتهم المعارض عن التهم المسندة إليه. وعن الاتهام المنسوب إلى المتهم بشأن التدريب على حمل السلاح، الذي انتهت محكمة التمييز إلى تأييد محكمة الاستئناف باختصاص القضاء بمحاكمة المتهمين فيه، قالت إن القضاء الوطني الكويتي واللبناني يجرمان واقعة التدريب على حمل السلاح، وذلك وفق ما ثبت بالتحقيقات بأن المتهم دخل لبنان مع متهمين آخرين، للتدريب والتمرن على حمل المدفع والسلاح والذخائر واستخدام المفرقعات وحيازته إياها، ضمن فنون حربية نظرية، وأخرى عملية بمعسكرات وميادين تدريب حية على الرماية هيأتها جماعة حزب الله المحظورة في لبنان.

وعن العقوبة التي تصدرها بحق المتهم، أكدت أن الافعال التي ارتكبها المتهمون مرتبطة، ويعاقب عليها القانون وفق الجريمة الاشد وذلك على جرائم الانضمام او الاشتراك في جماعة محظورة، هي حزب الله، غرضها العمل على نشر مبادئ ترمي الى هدم النظم الاساسية بالبلاد بطرق غير مشروعة، والانقضاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد، وذلك لقيام وتحقق الارتباط بين التهم المسندة اليه جملة، عملا بنص المادة 84 من قانون الإجراءات.

