دفتر أحوال

أيدت دائرة الطعون بأحكام الجنح المستأنفة «التمييز» حكم محكمة اول درجة القاضي ببراءة «محصل ايجارات» من خيانة الامانة والاستيلاء على اموال الايجارات لنفسه، وقررت رفض الدعوى المدنية. وكان الادعاء العام قد اسند للمتهم حيازة المبالغ المبينة القدر بالمحضر والمملوكة للمجني عليه والمسلمة اليه على سبيل الامانة بموجب عقد عمل بصفته محصل ايجارات لدى المجني عليه فاستولى عليها لنفسه. وتتلخص تفاصيل الواقعة بما ورد في الشكوى المقدمة من وكيل المجني عليه عن تسلم المتهم ايجارات عماراته من حراسها دون ان يوردها في حساب المجني عليه وتقدر بقيمة 45 الف دينار، وانه بسؤال الشاكي ابن المجني عليه ووكيله في التحقيقات فقد افاد عن قيام المتهم بالاستيلاء على حصيلة ايجارات العمارات المملوكة لوالده المجني عليه التي تحصل عليها من حراس العمارات مبينا ان المتهم يعمل لدى والده بتحصيل الايجارات من حراس العمارات واحيانا يورد الحراس الايجارات الى المتهم في الشركة قم يقوم بايداعها في حساب المجني عليه غير انه استولى عليها وبمطالبته بها تعهد باعادتها ثم بعد ذلك الغى التوكيل الصادر اليه من المجني عليه بتحصيل الايجارات وانتهى إلى ان القيمة الاجمالية للمبالغ التي استولى عليها المتهم هي 35 الف دينار. وحضرت المحامية خولة مبارك الحساوي عن المتهم واكدت ان اوراق الدعوى لا يوجد فيها ما يفيد صحة ما نسب للمتهم ولما كانت الاحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك، مطالبة ببراءة المتهم مما نسب اليه. وقالت المحكمة بشأن الدعوى المدنية فلما كان طلب التعويض قد تأسس على مسؤولية المتهم في الدعوى الراهنة وكانت المحكمة قد قضت وفق ما تقدم ببراءته مما نسب اليه من ثم فإنه ينتفي الخطأ قوام المسؤولية واساسها ويزول موجب التعويض تبعا ولزوما ما يتعين معه القضاء برفضها.

