دفتر أحوال

اصيب 4 عمال من الجنسية الآسيوية بجروح واختناق اثر اندلاع حريق منزل عزاب صباح أمس في منطقة جليب الشيوخ تمت السيطرة عليه قبل امتداده الى المنازل المجاورة.

وكان بلاغ ورد صباح أمس لغرفة عمليات الادارة العامة للاطفاء يفيد باندلاع حريق في أحد المنازل في منطقة جليب الشيوخ، وعلى الفور توجه رجال اطفاء مركز جليب الشيوخ والعارضية لموقع البلاغ، حيث تبين بان منزلاً للعزاب بمساحة 250 متراً مربعاً مكون من دورين اندلعت به النار ووجود 4 آسيويين محشورين بالداخل فتم انقاذهم وإخراجهم من المنزل حيث اصيبوا بعدة حروق وجروح وتم تسليمهم لفنيي الطوارئ الطبية حيث تم نقلهم بسيارات الاسعاف الى المستشفى، كما قام رجال الاطفاء بمحاصرة النار واخمادها خلال وقت قياسي قبل امتدادها الى المنازل المجاورة، في الرغم من وجود مخالفات في السكن بسبب تقسيمات داخلية بواسطة اخشاب وكيربي بالاضافة الى وجود مخزن للمواد الغذائية وورشة عمل وسكن داخل المنزل المحترق.

