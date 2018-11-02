وطن النهار

قال مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا وليد الخبيزي: إنني سعيد بتكليفي ومشاركتي سفارة دولة تربطنا بها علاقات ممتازة خصوصا وان الدبلوماسية بين الكويت والنمسا تأسست عام 1965 وقد صادف عام 2015 مرور الذكرى الخمسين لاقامة هذه العلاقات بين البلدين. واضاف الخبيزي في تصريح للصحافيين خلال مشاركته في احتفال سفارة النمسا بالعيد الوطني انه لابد ان نستذكر الموقف الرسمي لجمهورية النمسا الداعم للكويت أبان فترة الغزو العراقي الغاشم على الكويت عام 1990، مشيرا الى ان العلاقات متنوعة خصوصا في الجانب الاقتصادي والتجاري حيث بلغ بحجم الاستثمارات الخاصة بالهيئة العامة للاستثمار في النمسا حتى شهر ابريل 2018 بلغت قيمتها 618 دولاراً.

وافاد بأن عدد الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين بلغ 5 اتفاقيات ونتطلع لزيارة وزير الخارجية النمساوي في ديسمبر المقبل حيث سيتم توقيع العديد من الاتفاقيات بينما بلغ عدد مشاريع الاتفاقيات التي مازالت قيد الدراسة والمراجعة بين الجانبين أبرزها اتفاقية المشاورات السياسية والجوازات وعدد من الاتفاقيات الاخرى وهناك اتفاقيات جاهزة خاصة بالقطاع العلمي والنفطي.

وبشأن التعاون النفطي بين البلدين قال الخبيزي انه يوجد تعاون مميز بين البلدين في القطاع النفطي حيث تستورد النمسا منذ 2013 النفط الخام من الكويت بقيمة 520 مليون يورو بحسب الموقع الرسمي للسفارة النمساوية في الكويت، كما تتعاقد شركة نفط الكويت مع 12 شركة نمساوية متخصصة بالصناعات النفطية، مشيدا بمساهمة الشركات النمساوية في تشييد ميناء الشعبية عام 1960. وبخصوص ملف الكويت في الشينغن قال الخبيزي ان الملف مستمر خصوصا من الجانب الكويتي ونحن نعتبر في المرتبة الاولى في قائمة الدول متى ما تم بدء استقبال ودراسة الملفات من قبل الاتحاد الاوروبي دول الشينغن لان هناك قوانين جاري العمل عليها ومازال الاتحاد الاوربي غير مستعد لتلقى الملفات ونحن نتوقع في عام 2019 يبدأ دراسة الملفات وتأخذ مجراها ونحن مرحب فينا من جميع الاعضاء خصوصا واننا استوفينا جميع الشروط والتأخير كان بسبب موضوع الهجرة ما بين دول الشينغن. وحول الاستثمارات الكويتية- النمساوية اكد الخبيزي اننا نبحث عن فرص الاستثمار ولا ننسى ان هناك استثمارات خاصة مع القطاع الخاص وهناك استثمارات النفطية بين البلدين.

وحول تعرض المواطنين لعمليات النصب في العقار في بعض البلدان الاوروبية ومنها تركيا قال الخبيزي من خلال سفارتنا نسعى دائما لتوعية المواطنين بهذه المشاكل وتوثيق المبايعات من خلال السفارات وما حصل في تركيا هو نصب واحتيال ونحن بشكل يومي نقوم ببحث هذا الموضوع مع الحكومة التركية حيث وعدتنا في اخر مشاورات في الكويت كانت برئاستي ومن جانبهم برئاسة مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الاوسط سيد سادات حيث لمست حرص الاتراك بان الاستثمارات العقارية للكويتية بأمان من اجل تشجيع الاستثمار. وحول مواعيد المشاورات الكويتية- الروسية كشف الخبيزي عن انها مواعيد في ديسمبر المقبل ولكن ما زلنا بانتظار الجانب الروسي، مشيرا الى ان هناك لجنة عقدت ثلاث اجتماعات مع الشيك وسأتوجه الى براغ في حال جهوزية الاجتماعات المقبلة خصوصا وان هناك علاقات كثيرة مع براغ حيث يتوقعون بان يكون هناك استثمارات كويتية في القطاع النفطي.

الشراكة مع النيتو

وبعد نجاح الشراكة الكويتية مع النيتو وتوقعه بأن تكون الكويت عضواً دائما وليس شريكا استراتيجيا قال الخبيزي ان الموضوع لم يبحث ولدينا مقر النيتو في المنطقة ونتباحث معهم وهم لديهم شروط للمشاركة كعضو دائم فنحن اعضاء استراتيجيون.

وقال انه ستكون لنا زيارة مع نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارلله الى بلجيكا في نهاية الشهر الحالي لحضور الاجتماع الاول للحوار الاستراتيجي مع الاتحاد الاوروبي وهذا اول اجتماع يتم مع دولة خليجية وذلك على ضوء مذكرة التفاهم التي وقعت بين الكويت والاتحاد الاوروبي كما سيقوم السفير خالد الجارلله بفتح مكتب الكويت في النيتو وسيلتقي بالمسؤولين بالحكومة البلجيكية.

وحول الورقة التي ستكون في القمة العربية الاوروبية قال الخبيزي التحضيرات تتم من قبل الامانة العامة الجامعة العربية.

وبشأن تقييم تواجد المواطنين في أوروبا قال ان ادارة أوروبا دائما مع نهاية فصل صيف تبدأ البحث مع السفارات التسهيلات التي تم تقديمها للمواطنين وبعد نهاية كل موسم نبدأ الدراسة والتقييم وذلك بالتعاون مع ادارة القنصلية بالوزارة.

وحول ملاحظات ديوان المحاسبة على وزارة الخارجية وتحديدا واردات فيها زيادة اكثر من 220% قال الخبيزي ان الوزارة تسعى بان يكون هناك تحفيز للشركات لأنها تعتبر مصاريف تصديقات والتأشيرات وهذا دليل على نشاط الدبلوماسية الكويتية في استقطاب الاستثمارات للكويت. وبخصوص استعداد الكويت للبريكست وخروج بريطانيا منها قال الخبيزي ان الاستمارات الكويتية في بريطانيا كانت قبل الاتحاد الاوربي وليس لدينا مخاوف وسنتعامل مع الموضوع كجزء من تعزيز الاقتصاد البريطاني لتقليل الضرر عليه. وبشأن حديث السفير البريطاني بأن الكويت طلبت وجود قوات بريطانية على اراضيها سيناقش العام المقبل قال الخبيزي: ان STEELING GRUP سيكون في الكويت ديسمبر المقبل وتوجد به لجان ومنها لجنة الدفاع التي ستناقش العلاقات الثنائية. وذكر انه تم التقديم التهنئة للسيد فان ديرييلين في عام 2017 رئيسا لجمهورية النمسا وايضا تقديم التهنئة لانتخاب سباستيان كورتس عام 2017 مستشارا اتحاديا «رئيس الوزراء» لجمهورية النمسا، كما لابد ان نستذكر الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الجمهورية هانز فيشر للكويت عام 2009.

دولة داعمة

واشاد الخبيزي بدور النمسا من خلال دعمها للكويت في لعضوية غير الدائمة بمجلس الامن الدولي للفترة 2018-2019، مشيرا الى ان البلدين اتفقا على تبادل الدعم للترشيحات الدولية بحيث تدعم النمسا الكويت في ترشحها للمنظمة البحرية الدولية مقابل دعم الكويت لترشح النمسا لعضوية مجلس حقوق الانسان، مشيدا كذلك بالرئاسة النصف دورية الحالية للنمسا للاتحاد الاوروبي للعام الحالي في الفترة من يوليو حتى شهر ديسمبر. وذكر الخبيزي ان النمسا تعتبر من الوجهات السياحية المفضلة للمواطنين الكويتيين. وحول التبادل التجاري بين البلدين قال انه حتى العام الحالي بلغت قيمة الصادرات الكويتية الى جمهورية النمسا بقيمة 35 الف دينار بينما بلغت قيمة الصادرات النمساوية الى دولة الكويت بقيمة سبعة عشر مليوناً وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون الف دينار. واشاد الخبيزي بمشاركة النمسا بجميع مؤتمرات المانحين لدعم الوضع الانساني للشعب السوري وبالتعهدات المالية التي اعلنت عنها بهذا الشأن الذي استضافته الكويت خلال ثلاث مؤتمرات متتالية.

علاقات وثيقة

من جانبه، أكد سفير جمهورية النمسا لدى البلاد د. زيغورد باخر على قوة ومتانة العلاقات النمساوية- الكويتية والتي وصفها بالممتازة والتي بنيت على أسس صلبة من الثقة والاحترام المتبادل والتعاون المشترك منذ بداية تأسيسها في عام 1965. ولفت في تصريحات للصحافيين على هامش الحفل الذي اقامته السفارة النمساوية بمناسبة العيد الوطني إلى أن أكبر دلالة على العلاقات الوثيقة بين البلدين أن رئيسين فيدراليين للنمسا قد قاموا بزيارتين الكويت الأولى كانت للرئيس الفيدرالي لجمهورية النمسا كورت فالدهايم في عام 1988 والثانية للرئيس د.هاينز فيشر في عام 2009.

