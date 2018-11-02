وطن النهار

أشاد السفير الاميركي لدى البلاد لورانس سيلفرمان بخطاب سمو الامير في افتتاح الفصل التشريعي الـ 15 لمجلس الامة، مشيرا الى ان ما حمله الخطاب من امور داخلية نحترمها و لا نتدخل فيها وليس لدي اي تعليق عليها لكنه من المهم جدا ان نؤكد على أن الخطاب كان شاملا ودقيقا، مشيدا بالنطق السامي بضرورة الاستمرار في الاصلاحات الاقتصادية بالرغم من الارتفاع الملحوظ في اسعار النفط، فالترشيد وتنويع مصادر الدخل ضرورة حتمية من اجل تطوير الاقتصاد وهذا شيء رائع بتشجيع الاقتصاد بعيدا عن ارتفاع اسعار النفط ولابد للجميع ان يستمع لتوجيهات سموه كما ان دعا الى مواصلة محاربة الفساد.

كلام سيلفرمان جاء في تصريح للصحافيين على هامش مشاركته في احتفال سفارة النمسا بالعيد الوطني مساء اول من امس.

وشدد سيلفرمان على أن الوقت قد حان لوقف نزيف الدم في اليمن وأن بلاده جادة جدا لتحقيق ذلك، موضحا أن بلاده تدعم الحل السياسي للأزمة اليمنية وجمع مختلف أطراف النزاع على طاولة واحدة، معربا عن امله في أن تسهم تصريحات وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو ووزير الدفاع، جيمس ماتيس، والتي حثا فيها كل الأطراف في الحرب الأهلية باليمن للموافقة على وقف لإطلاق النار خلال الأيام الـ 30 يوما المقبلة والجلوس إلى طاولة المفاوضات، مشيرا إلى دعم بلاده للمبعوث الأممي الخاص لليمن مارتن غريفيثس.

وقال: لا نعلم ما اذا كانت دعوتنا ستنهي الحرب نهائيا و لكننا جادون في ايجاد حل سياسي للأزمة اليمينة ونأمل ان تفضي المفاوضات المقبلة بهذا الحل معتقدا ان الجميع يعلم الان ان الحل في الازمة اليمنية هو ايجاد حل سياسي وليس عسكرياً.

وأوضح سيلفرمان أن الحل العسكري لن يجدي ولا بديل عن الحل السياسي لوضع حد للمعاناة الإنسانية هناك، كما أن بلاده لا تريد تعرض السعودية إلى أي تهديد صاروخي، مشيرا إلى أن دعوة الولايات المتحدة الأميركية لإنهاء الحرب والعودة إلى مائدة المفاوضات هي اختبار حقيقي لسلوك إيران والتي عليها أن تتوقف عن مساعدة الحوثيين وحثهم للجلوس على مائدة المفاوضات وحان الوقت لبدل جهود لايجاد تسوية سياسية برعاية الامم المتحدة نافيا ان يكون لموضوع اليمن علاقة بقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وعن أخر أخبار الأزمة الخليجية قال السفير الاميركي أن بلاده مستمرة في التواصل مع كل أطراف الأزمة لوضع حد لها من منطلق حرصها على وحدة الصف الخليجي وتماسك كيان مجلس التعاون.

مجددا دعم بلاده للوساطة الكويتية التي يقوم بها سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد لكني لا املك اي شي خاص حول هذا الموضوع لكني اؤكد على اننا ندعم وحدة الخليج و هذا ما اكدناه لسمو الامير في زيارته الاخيرة الى واشنطن.

وحول ما اذا كان متفائلاً قال لست متفائلاً أو متشائماً فانا واقعي واتحدث عن الواقع و اتمنى ان الجميع يحافظ على وحدة الخليج لاهميتها فسمو الامير ايضا يريد ان لا تضيع 37 عاما من العمل الخليجي والآن حان الوقت لحل الازمة.

وحول ما يثار بشأن زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى الكويت أوضح أن وزير الخارجية سيزور الكويت خلال الجولة القادمة من الحوار الاستراتيجي ولكن لم يتم تحديد الموعد بعد ونحن بالانتظار وهناك العديد من الامور التي لابد من برمجتها، مضيفا بقوله: لا نعلم اذا كان الموعد سيتم في شهر يناير المقبل ام لا ولم يحدد تاريخ الانعقاد حتى الان.

وبخصوص ما اذا كان العالم او المنطقة تغيرت بعد مقتل الخاشقجي قال : لا استطيع ان اقول ان العالم تغير ولكن لابد ان يكون هناك تحقيق شفاف في مقتله ونحن تابعنا زيارة النائب العام السعودي الى اسطنبول و الجميع يريد معرفة ما الذي حدث بكل شفافية وبشيء يقنع العالم مع وجود 18 شخصاً قاموا بالجريمة وبالتأكيد انهم سينالون عقابهم.

وحول ما ا ذا كان متفائلاً بزيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي الى مسقط ولقائه بالسلطان قابوس قال المسألة ليست في أني متفائل من عدمه ونحن نؤمن بضرورة ان تكون هناك علاقات وهذا امر جدي و نحن لا نعلم اي دول عربية اخرى ستقبل هذا التعاون والسلطات بعمان قامت بذلك و هذا جيد.

ولفت سيلفرمان إلى أن حماية حقوق الملكية الفكرية تمثل آلية مهمة لحماية الإبداع والأشخاص، معربا عن سعادته بتحرك الحكومة الكويتية في اتجاه حماية حقوق الملكية الفكرية وهذا امر مهم وجيد في نفس الوقت وتوجه الحكومة لمحاربة من يتعدى على حدود الملكية الفكرية نقول لهم مبروك ونقول اهم شي تطبيق القانون ونتمنى ان يعزز هذا الامر مستقبلا.

