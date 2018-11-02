وطن النهار

قال رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الاحمر د. هلال الساير امس الخميس ان الجمعية قدمت نموذجا مميزا للعمل الانساني في المجالات الطبية والصحية في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

واضاف الساير في تصريح لـ «كونا» عقب استقباله وفدا من مؤسسة ماونت سايناي الصحية من الولايات المتحدة الاميركية ان الجمعية دشنت عددا من المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات المتنقلة لتقديم الخدمات العلاجية والجراحية والوقائية للمحتاجين في الكثير من دول العالم مجانا.

وذكر ان «الهلال الاحمر» تبنت مبادرات انسانية عديدة في المجالات الصحية بالشراكة والتنسيق مع المؤسسات الطبية والخاصة والتي اسهمت بقوة في تعزيز قدراتها الإغاثية والطبية وتحركاتها الميدانية.

وأوضح الساير ان الوفد الطبي الزائر اطلع على جهود الجمعية الانسانية والاغاثية التي تبذلها على كل المستويات المحلية والدولية، مشيرا الى ان الوفد عبر عن بالغ شكره وتقديره لدور الهلال الاحمر الكويتي الانساني والإغاثي والطبي.

واضاف ان الوفد اطلع ايضا على جهود الجمعية في بناء المستشفيات والمراكز الصحية في عدد من الدول ومنها لبنان والعراق وباكستان وسيرلانكا الى جانب العيادات المتنقلة التي وفرتها الجمعية في العراق واليمن وللاجئين السوريين في تركيا، لافتا الى أن الوفد أشاد بجهود الجمعية في زراعة الاطراف الصناعية وزراعة القوقعة وغسيل الكلى وعمليات العيون وتوفير الأجهزة الطبية للمستشفيات والمراكز الطبية التي يعالج فيها اللاجئون والنازحون في الدول المنكوبة.

واشار الساير الى تبرع سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد لعلاج حالات عدم انتظام نبضات القلب في مستشفى (سانت لوكس روزفلت) في ولاية نيويورك الاميركية والذي افتتح عام 2013.

واكد دعم الكويت لكل الجهود الانسانية في المجالات الطبية بجميع دول العالم لافتا الى ان الجمعية اصبحت عبر تحركاتها وعملياتها الواسعة التي تنفذها داخل الكويت وخارجها صرحا من صروح مسيرة العمل الانساني.

