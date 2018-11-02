وطن النهار

قدم سفير الكويت لدى منغوليا محمد المطيري امس اوراق اعتماده سفيرا للكويت فوق العادة مفوضا لدى منغوليا الى الرئيس المنغولي خالتما باتولاغ.

وقالت سفارة الكويت لدى منغوليا في بيان تلقت (كونا) نسخة منه ان السفير المطيري نقل للرئيس باتولاغ خلال حفل استقبال رئاسي رسمي اقيم في القصر الحكومي بالعاصمة اولان باتر تحيات وتمنيات سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد له بموفور الصحة والعافية وتطلعه الى توثيق العلاقات بين البلدين بجميع المجالات وبما يحقق المصالح المشتركة بجميع الاصعدة.

واضافت ان الرئيس المنغولي حمل تحياته وتمنياته لسمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد، مؤكدا تميز العلاقات الثنائية بين البلدبن.

واشار البيان الى ان الرئيس المنغولي تقدم بخالص التقدير باسم شعب منغوليا الى شعب الكويت ومساهمة الكويت في تنمية بلاده.

