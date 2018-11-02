وطن النهار

نيويورك- «كونا»: جددت الكويت تأكيد موقفها الثابت والمبدئي تجاه قضايا الحد من انتشار الاسلحة ونزعها بجميع صنوفها واشكالها داعية الى انشاء مناطق خالية من السلاح النووي ومنها منطقة الشرق الاوسط بصفة خاصة بما يدعم ويعزز فرص السلام والامن والاستقرار فيها.

جاء ذلك خلال كلمة وفد الكويت الدائم لدى الامم المتحدة امام اللجنة الاولى للجمعية العامة للامم المتحدة خلال المناقشة الموضوعية حول نزع السلاح الاقليمي التي ألقاها السكرتير الاول مشاري المزيني مساء امس الاربعاء.

وجدد المزيني الدعوة للدول الثلاث الراعية لقرار الشرق الاوسط الصادر عن مؤتمر المراجعة لعام 1995 والذي يمثل جزءا لا يتجزأ من صفقة التمديد اللانهائي للمعاهدة الى تحمل مسؤوليتها في تنفيذ ذلك القرار. وشدد على ضرورة انضمام اسرائيل لمعاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية واخضاع منشآتها النووية لرقابة واشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية معربا عن رفض الخطوات الاسرائيلية التي تهدف لعرقلة انعقاد اي مؤتمر معني بإخلاء منطقة الشرق الاوسط من الاسلحة النووية.

ورحب المزيني بالحوارات البناءة بين الاطراف المختلفة للمضي قدما لنزع هذه الاسلحة اذ ايدت الكويت المباحثات المباشرة ما بين الولايات المتحدة الاميركية مع كوريا الشمالية حول برنامجها النووي والتي جاءت بعد ان بلغت حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية درجات غير مسبوقة.

واعرب عن امله ان تكلل تلك المباحثات بالنجاح وان تفضي الى تفاهمات من شأنها ان تؤدي الى اخلاء شبه الجزيرة الكورية من الاسلحة النووية.

واكد المزيني ثبات الكويت في موقفها الداعم والداعي الى ضرورة الوقوف الجاد لضمان تعزيز المعاهدات ذات الصلة بنزع السلاح ودعم الجهود المتعددة الاطراف الهادفة الى ضمان تعزيز عالمية المعاهدات الخاصة بنزع السلاح وعدم الانتشار.

