وطن النهار

استضاف رئيس رابطة الصداقة الكويتية - الايرانية الدكتور عبدالرحمن العوضي في ديوانه مساء أمس الأول حفل وداع على شرف السفير الايراني د.علي رضا عنايتي والقائم بالأعمال حسن زرنكار بحضور أعضاء الرابطة وعدد كبير من المواطنين الكويتيين وشيوخ الدين.

في البداية وصف عضو الرابطة عدنان الراشد هذه الأمسية بأمسية الوفاء من القطاعات الشعبية في الكويت للسفير عنايتي ونائبه زرنكار، لافتا الى أن فترة عمل السفير عنايتي كانت مفعمة بالنشاط الدبلوماسي والشعبي الذي أبدع فيه كثيرا على الرغم من الظروف التي حالت دون أن يكون أداؤه أكثر قوة لكنه تميز بجهده غير العادي.

بدوره قال العوضي اننا نجتمع اليوم لنودع شخصا أحبه جميع من قابله لحسن أخلاقه وابتسامته الدائمة وعمله الدؤوب للرقي في علاقات بلاده مع الكويت والتقريب بين شعبي البلدين، مؤكدا أن عنايتي رغم الظروف الصعبة التي مرت على المنطقة خلال السنوات الخمس الماضية استطاع بحكمته وحنكته أن يقرب بين الجميع فالرجال العظماء هم من يقومون بالمهمات المستحيلة.

وأضاف أن فراق السفير عنايتي سيترك أثرا كبيرا لدينا جميعا ولكن سيبقى له محبين في كل بيت كويتي فهو من استطاع بناء الجسور القوية بين الشعبين وزرع محبته في قلوب الكويتيين بدبلوماسيته الرائعة والمسالمة، متمنيا من السفير عنايتي أن يبقى كأحد أعضاء الرابطة حتى يكون للرابطة سفيرا في طهران.

من جانبه، أثنى السفير عنايتي على رابطة الصداقة الكويتية الايرانية وجميع أعضائها وبالأخص رئيسها الدكتور العوضي مستذكرا أول لقاء له معه قبيل حضوره للكويت في طهران والذي جعله يكسبه كمعلم وصديق وأخ كبير وناصح له في الكويت. وأضاف أن الرابطة تعتبر مركزا مهما في تاريخ العلاقات الايرانية الكويتية، مؤكدا أن العلاقات الدائمة بين الدول لا تأتي الا بترسيخ علاقات الشعوب، كون العلاقات السياسة تكون مبنية على المصالح مؤكدا أنه وجد في الكويت الصديق الدائم له في الاقليم.

وقال عنايتي لقد استطعت أن أقدم شيئا ولكن هناك أشياء لم أستطع أن أقدمها بعد لترسيخ علاقات الشعبين بشكل أكبر مما وصلت اليه الآن ولكن الأمل لا يزال موجوداً والأفق مشرق ومستقبلنا واعد.

في نهاية الأمسية قام أعضاء الرابطة بتقديم الهدايا التذكارية للسفير عنايتي ونائبه زرنكار.

وتمنى أن يجد اقليمنا دوره في الرقي الاقتصادي والتوافق الأمني والعمل السياسي والترابط الثقافي والاجتماعي فهذا ما يستحقه اقليمنا بغض النظر عما يمر عليه من غيوم عابرة مصيرها للزوال وسيبقى اقليمنا شامخا بما يزخر به من موارد بشرية ومادية.

