وطن النهار

افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة لانتخاب أعضاء اللجان البرلمانية، وتلا الأمين العام اسماء الحضور والمعتذرين.

وكان لافتا تسجيل النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي ضمن قائمة المعتذرين.

وزكى المجلس لعضوية لجنة مشروع الجواب على الخطاب الاميري كلا من صفاء الهاشم، خليل ابل، عودة الرويعي، اسامة الشاهين وحمد الهرشاني.

وانتخب المجلس لعضوية لجنة العرائض والشكاوى كلا من النواب خالد العتيبي 32، سعود الشويعر 25، مبارك الحجرف 22، طلال الجلال 21، علي الدقباسي 9. وكان مترشحا لها حمدان العازمي 6، ثامر الظفيري (انسحاب).

العازمي: نبارك للاخوة الأعضاء ومع الأسف ما جرى امر متعمد، لا يريدون الشغل الفعلي، لأننا فعلا عملنا انجاز 180 معاملة من أصل 200 معاملة، وواضح ان هناك إيعازا لابعادي، فقد كانت اللجنة من أقوى اللجان خلال دورتين وكان العمل يستغرق وقتا طويلا وجهدا كبيرا.

الغانم: انا اشهد ان عملكم كان كبيراً خلال الدورتين الماضيتين انت وزملاؤك أعضاء اللجنة.

وانتخب المجلس لعضوية لجنة الداخلية والدفاع كلا من النواب عسكر العنزي 31، سعود الشويعر 22، نايف العجمي 16، خالد العتيبي 16، ناصر الدوسري13. وكان مترشحا لها ماجد المطيري 8، حمد الهرشاني 12، صفاء الهاشم (انسحاب).

وانتخب كذلك لعضوية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية كلا من النواب فراج العربيد (17)، فيصل الكندري (23)، صلاح خورشيد (26)، صفاء الهاشم (26)، خلف دميثير (21)، عمر الطبطبائي (22)، مبارك الحريص (18). وكان مترشحا لها أيضا صالح عاشور (10).

وزكى المجلس لعضوية اللجنة التشريعية والقانونية كلا من النواب خليل الصالح، خالد الشطي، محمد الدلال، محمد هايف، خليل ابل، احمد الفضل، عادل الدمخي.

هايف: اعلن انسحابي من اللجنة.

وأبدى النائبان حمدان العازمي وماجد المطيري رغبتهما في الترشح (بدلا عن هايف).

الغانم: طريقة الانسحاب تكون في جلسات لاحقة، يقدم هايف استقالته رسميا، ثم نجري انتخابات للمرشحين بدلا منه.

وزكى ايضا لعضوية لجنة الشؤون التعليمية والثقافة والإرشاد كلا من النواب اسامة الشاهين، عودة الرويعي، محمد الحويلة، يوسف الفصالة، خليل ابل. وكان من المترشحين حمدان العازمي (انسحاب).

وزكى كذلك لعضوية لجنة الشؤون الصحية والشؤون الاجتماعية والعمل كلا من النواب ثامر السويط، سعد الخنفور، سعدون حمّاد، اسامة الشاهين، حمود الخضير. وكان من المترشحين حمدان العازمي (انسحاب)، صالح عاشور (انسحاب)، ناصر الدوسري (انسحاب).

وزكى المجلس لعضوية لجنة الشؤون الخارجية كلا من النواب فراج العربيد، حمد الهرشاني، عبدالكريم الكندري، عبدالله فهاد، عبدالوهاب البابطين. وكان من المترشحين حمدان العازمي (انسحاب).

وزكى المجلس لعضوية لجنة المرافق العامة كلا من النواب محمد الهدية، ماجد المطيري، سعد الخنفور، راكان النصف، ناصر الدوسري، حمدان العازمي، طلال الجلال.

وانتخب المجلس لعضوية لجنة الميزانيات والحساب الختامي كلا من النواب عبدالله الرومي(23)، رياض العدساني(23)، عدنان عبدالصمد(19)، عادل الدمخي (16)، محمد الحويلة (22)، صفاء الهاشم(22)، شعيب المويزري(20). وكان من المترشحين لها حمدان العازمي (16) تنازل لصالح الدمخي.

وانتخب اعضاء لجنة حماية الاموال العامة وهم: شعيب المويزري وعمر الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين وصلاح خورشيد وخالد الشطي.

كما زكى اعضاء لجنة الاولويات وهم: فيصل الكندري وعبدالكريم الكندري واحمد الفضل، على ان ينضم لهما في العضوية رئيسا اللجنة المالية واللجنة التشريعية.

ورفع الرئيس الغانم الجلسة.

