وطن النهار

تقدم المواطن محمد طلال السعيد عبر المحامي بدر باقر بطعن بعدم دستورية المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة لما تضمنته من اجراءات مخالفة للدستور تم اتخاذها عند فقدان عضو مجلس الامة وليد الطبطبائي لاحد شروط انتخابه بالمادة 82 من الدستور، واعتبار هذه المادة كأن لم تكن مع ثبوت بطلان عضويته وعدم صحة ما اتخذ بشأنه من اجراءات وتصويت بالمجلس.

وقال الطاعن في طعنه أن ديموقراطية الكويت الحبيب تقضي بان يتم انتخاب ممثلي الأمة لدى المجلس التشريعي ليكونوا صوت الناخبين.

واضاف في طعنه: لقد عرض طارئ لاحد الاعضاء الناجحين بالانتخابات وهو ممثل الدائرة الثالثة تنفي عنه احد الشروط الواجب توافرها واستمرارها في شخصه طيلة مدة تمثيلة النيابي لذا فقد عرض الأمر على المجلس للنظر في حكم اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بشأن اسقاط عضوية المعلن إليه الثاني وفقاً لنص المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والتي تنص على ما يلي: «إذا فقد العضو احد الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من الدستور او في قانون الانتخاب او فقد اهليته المدنية سواء عرض له ذلك بعد انتخابه أو لم يعلم الا بعد الانتخاب احال الرئيس الامر إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانون لبحثه وعلى اللجنة ان تستدعي العضو المذكور لسماع اقواله إذا امكن ذلك على ان تقدم تقريرها ذلك خلال اسبوعين على الاكثر من احالته إليها، ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية وللعضو ان يبدي دفاعه كذلك أمام المجلس على أن يغادر الاجتماع عند اخذ الاصوات ويصدر قرار المجلس في الموضوع في مدة لا تجاوز اسبوعين من تاريخ عرض التقرير عليه. ولا يكون اسقاط العضوية الا بموافقة اغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس باستثناء العضو المعروض امره، ويكون التصويت في هذه الحالة بالمناداة بالاسم ويجوز للمجلس أن يقرر جعل التصويت سرياً.

وزاد المحامي باقر بقوله: وعلى أثر صدور حكم جنائي نهائي ضد المعلن إليه في الجناية رقم (946 /2011 جنايات) والذي صدر فيها حكم من محكمة التمييز رقم (1541/2017) تمييز جزائي/ 1 «بالحبس ثلاث سنوات وستة اشهر مع الشغل». فأنه يكون قد خالف المادة 82 من الدستور والتي تنص على ما يلي: - يشترط في عضو مجلس الأمة ان يكون كويتي الجنسية بصفة اصلية وفقاً للقانون، وأن تتوافر فيه شروط الناخب وفقاً لقانون الانتخاب، ولا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنه ميلادية، وان يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.

وأوضح ان الفقرة (ب) باتت لا تنطبق على المعلن إليه وذلك وفقا للثابت من المادة 2 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، والتي تنص على ان يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة إلى أن يرد إليه اعتبارها ومن ثم بات المعلن إليه غير أهل لعضوية مجلس الأمة بحكم الدستور على نحو لا يصلح معه عرض الامر للتصويت أو تصحيح المركز القانوني استناداً لأي نص يقل مرتبة من الدستور. ومن ثم فقد تحقق سبب الطعن الماثل لمخالفة المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لحكم الدستور.

وعن أسباب الطعن قال المحامي: انها تتمثل في توافر الصفة والمصلحة في الطعن، ومن المقرر بالمادة الثانية من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه لا يقبل اي طلب او دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.

وقال ان من اسباب الطعن الموضوعية اذ ثبت مخالفة النص المطعون عليه لاحكام الدستور والمقرر قانوناً انه لا يجوز للتشريع الادنى ان يخالف التشريع الاعلى او يصدر مناقضا له، واذ يقف النص الدستوري على قمة الهرم القانوني بدولة الكويت ومن ثم فان نصوصه تسمو على اي نصوص ويكون اليه المرجع ويحظر صدور قانون او لائحة او مرسوم يخالف احكامه باعتباره العهد الذي تقوم عليه اركان الدولة.

وخلص الى ان الثابت ان المعلن اليه فقد شرطا من شروط عضويته لمجلس الامة على اثر صدور حكم قضائي جزائي نهائي ضده في الجناية رقم 946/2011 جنايات، والذي صدر فيها حكم من محكمة التمييز رقم 1541/2017 تمييز جزائي/1، الذي قضي: بحبس المتهم 3 سنوات و6 اشهر مع الشغل.

ومن ثم بات اعمال حكم الدستور الذي يسمو على ما عداه من قوانين ولوائح يقتضي سقوط عضوية المعلن اليه اعتبارا من تاريخ صدور الحكم الجزائي.

