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نشرت مجلة فوربس تصنيفا للفنانين الذين يحققون أعلى مدخول لمالكي حقوق الطبع والنشر بعد وفاتهم، مشيرة الى أن الموت لا يقف عائقاً أمام تحقيق أرباح عالية. وبحسب التصنيف، تربع المغني الأميركي الراحل مايكل جاكسون على عرش القائمة بدخل» سنوي قدره 400 مليون دولار. واحتل المركز الثاني نجم الروك آند رول الأميركي الفيس بريسلي، على الرغم من شعبية ألبومات المغني، الا أن الدخل الأكبر يحققه بيت المغني «Graysland»، الذي أصبح وجهة سياحية للعديد من محبي المغني الراحل، وحقق فيه «بريسلي» 40 مليون دولار. أما المركز الثالث فكان من نصيب لاعب الجولف الأميركي أرنولد بالمر، حيث أن الاسم التجاري للرياضي يحقق أرباحا 35 مليون دولار سنويا. وفي المركز الرابع والخامس على التوالي جاء رسام الكاريكاتير تشارلز شولز بدخل قدره 34 مليون دولار، وبوب مارلي الذي «يجمع» 23 مليون دولار سنويا. كما أن مؤلف كتب الأطفال الراحل ثيودور سوس جيزل، ومؤسس مجلة «بلاي بوي» هيو هيفنر، ومارلين مونرو، وجون لينون، قد صنفوا أيضا في المراكز العشرة الأولى من التصنيف.

