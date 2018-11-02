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كشف علماء عن نوع من التوابل يمكن أن يلعب دورا مهما في تجنيب الإنسان الإصابة بسرطان الأمعاء، الذي يعد أحد أخطر أنواع الأورام.

وخص العلماء الزنجبيل بالذكر، إذ ان تناوله قد يحسن صحة الأمعاء ويقلل فرص الإصابة بالمغص، لكن الأهم هو أنه يساعدك على تجنب سرطان الأمعاء القاتل. ويعتبر سرطان الأمعاء من أكثر أنواع السرطان شيوعا، لا سيما في المملكة المتحدة. وكشف دراسة أجريت عام 2011 أن الزنجبيل يمكن أن يحد من التهابات القولون، التي يعاني منها ملايين البشر حول العالم، وتعتبر أمرا مزعجا للكثيرين وقد تتطور إلى السرطان. وقالت أخصائية التغذية جولييت كيلو، وزميلتها سارة برور أن الدراسات أظهرت أن الزنجبيل «يحارب الغثيان، ويحفز إنتاج الصفراء، ويخفف من الشعور بعدم الراحة في المعدة». كما أكدتا أن هذا النبات «يسهل عمل الجهاز الهضمي، ويساعد أيضا على تفكيك الغازات المعوية لمواجهة النفخة»، التي تؤرق الكثيرين.

ويشدد العلماء على أهمية التوابل الأخرى في تعزيز صحة الإنسان، لأنها تحتوي على مضادات للالتهابات يمكن أن تحمي جسم الإنسان من آلام المفاصل، كما أن التوابل المجففة تعد مصدرا أساسيا لمضادات الأكسدة.

