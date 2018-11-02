رائد قاسم محمد دشتي، (45 عاماً)، شيع، الرجال: بنيد القار، حسينية عاشور، ت: 99419963، النساء: اليرموك، ق2، شارع عبدالعزيز بن باز، م31

ناجي طالب ماتقي، (72 عاماً)، شيع، الرجال: مسجد النقي، ق4، ت: 99726603، النساء: الشعب، ق5، ش55، م2، ت: 66899977

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ضبية محارب البشر العنزي، أرملة بشر ظاهر البشر العنزي، (81 عاماً)، شيعت، الرجال والنساء: الصباحية، ق3، ش6، م338، (ملاحظة: عزاء الرجال ديوان البشر)، ت: 97885566 - 99993472 - 99995255

يوسف وليد يحيى التميمي، (32 عاماً)، شيع، الرجال: القيروان، مسجد الإمامين، ق3، شارع المدارس، ت: 51313929، النساء: الدوحة، ق1، ش1، م38، ت: 52525504

فاطمة محمد حاجية حسن، زوجة يعقوب محمد بهزاد، (68 عاماً)، شيعت، الرجال: الرميثية، ق 6، ش 65، م12، ابتداء من يوم السبت، ت: 99727354، النساء: الرميثية، ق4، ش44، م5، ت: 90032125

إنا لله وإنا إليه راجعون