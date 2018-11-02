الأولى

تنظر المحكمة الدستورية في 14 نوفمبر الحالي في الطعن الذي تقدم به أمس المواطن محمد السعيد مؤكداً فيه عدم دستورية المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

وقال الطاعن في مذكرته: المادة المذكورة تضمنت اجراءات مخالفة للدستور لفقدان عضو مجلس الامة د.وليد الطبطبائي احد شروط انتخابه المثبتة بالمادة 82 من الدستور، مطالبا باعتبار هذه المادة كأن لم تكن مع ثبوت بطلان عضوية النائب وعدم صحة ما اتخذ بشأنه من اجراءات وتصويت بمجلس الامة.

واضاف: حيث حدث أمر طارئ لممثل عن الدائرة الثالثة ينفي عنه احد الشروط الواجب توافرها واستمرارها في شخصه طيلة مدة تمثيله النيابي، على إثر صدور حكم جنائي نهائي ضد النائب المذكور بحبسه 3 سنوات و6 اشهر مع الشغل فانه تم ثبوت مخالفة النص المطعون عليه لاحكام الدستور، حيث لا يجوز للتشريع الادنى ان يخالف التشريع الاعلى او يصدر مناقضا له.

وقال ان الثابت هو ان الدستور نص صراحة في المادة 82 على شروط جامعة وحصرية يجب توافرها فيمن يترشح لعضوية مجلس الامة اذ عددت هذه المادة الشروط في ان يكون كويتي الجنسية، تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب، والا يقل سنه يوم الانتخاب عن 30 سنة ميلادية، وان يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.

ومضى يقول: من المقرر في المادة الثانية من قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962 ان يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية او جريمة مخلة بالشرف او الامانة الى ان يرد اليه اعتباره. وعندئذ يكون تخلف هذا الشرط او غيره من الشروط سببا مباشراً ووحيداً وجازماً في فقدان المرشح لمقومات ترشحه، وكذلك يكون سببا مباشرا ووحيداً وجازماً في فقدانه لعضوية مجلس الامة.

من جهته قال النائب أحمد الفضل لـالنهار: إنه كان ينوي الاستقالة من مجلس الأمة في أعقاب عدم اسقاط عضوية النائبين د. جمعان الحربش ود. وليد الطبطبائي، الا أن وجود بعض النواب الأفاضل في المجلس حال دون ذلك.

وأقسم الفضل بأنه لولا أنني كنت على موقف نقيض لمن قدم استقالته في السابق لما يشرفني اليوم أن أقعد في هذا المجلس.

وأضاف: الناس مع الوقت بتنسى مواقفك ولكن ستذكر أنك كنت جزءاً من هذا المجلس المشين الذي انتهك الدستور وداس عليه.