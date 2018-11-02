الأولى

أسفرت نتائج انتخابات لجان مجلس الأمة أمس عن سيطرة كبيرة لنواب موالين للحكومة، خاصة في لجان المالية والتشريعية والأولويات والصحية والداخلية والدفاع والتعليمية، في حين أفلتت من الموالين لجان الخارجية، والميزانيات، وحماية الاموال العامة، اذ غلب على تشكيلاتها وجود نواب مناوئين سياسيا.

وقال مراقبون: ان اللجان التي تسيطر عليها الحكومة من المرجح ان تخوض في ملفات مهمة كبرنامج استدامة وما يتصل به من اقرار لضرائب وتجميد اخرى، والغاء هيئات حكومية، والبديل الاستراتيجي لنظام الخدمة المدنية، وتعديل قانون الخصخصة، وقانون الدين العام.

وبينوا ان هناك مواضيع متصلة بالقضايا السياسية والانتخابية ستكون حاضرة بقوة مثل تعديل قانون الانتخابات، والجدل الدستوري بشأن حصانة النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي، وحزمة تعديلات نصوص قانونية متصلة بحرية الرأي والتعبير والنشر والإعلام، واشهار الاتحادات الطلابية، وتعديل قانون التعليم الخاص، والجامعات الحكومية، وتحري موضوع الشهادات المزيفة، وقانون حق الاطلاع على المعلومات.

ومن اللافت انه لم يترشح النواب محمد المطير وجمعان الحربش ووليد الطبطبائي والحميدي السبيعي لعضوية أي من اللجان. وكان النائب السبيعي اوضح ان سبب عدم ترشحه يعود الى استنتاجه ان المجالس الاخيرة غلب عليها الحل في دور الانعقاد الثالث.