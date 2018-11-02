الأولى

أشاد السفير الاميركي لدى البلاد لورانس سيلفرمان بخطاب سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد في افتتاح الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الامة واصفا اياه بأنه كان شاملا ودقيقا، ومبديا اعجابه بما احتواه من توجيهات تتعلق بالاصلاحات الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل ومحاربة الفساد.

وقال سيلفرمان في تصريح للصحافيين اول من امس ان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو سيزور الكويت خلال جولته القادمة في المنطقة، موضحا انه لم يتم تحديد الموعد بعد.

وحول ما يتعلق بالمستجدات في الأزمة الخليجية قال: حان الوقت لحل هذه الأزمة، وبلادي مستمرة في التواصل مع كل اطرافها لوضع حد لها من منطلق حرصها على وحدة الصف الخليجي وتماسك كيان مجلس التعاون الخليجي.

واضاف: واشنطن تتمنى من الجميع المحافظة على وحدة الخليج لاهمية ذلك في استقرار المنطقة.. ونحن نثمن جهد سمو الامير الشيخ صباح الاحمد في الحفاظ على استكمال مسيرة مجلس التعاون ونجدد دعمنا لوساطة سموه للحفاظ على وحدة الخليج.

من جانب آخر شدد السفير الأميركي على ان الوقت قد حان لوقف نزيف الدم في اليمن وأن بلاده جادة جدا لتحقيق ذلك، موضحا ان بلاده تدعم الحل السياسي للأزمة اليمنية وجمع مختلف اطراف النزاع على طاولة واحدة، معربا عن امله في ان تسهم تصريحات وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الدفاع جيمس ماتيس، التي حثا فيها كل الأطراف في الحرب الأهلية باليمن على وقف اطلاق النار والجلوس الى طاولة المفاوضات.

وقال: لا نعلم اذا كانت دعوتنا ستنهي الحرب ام لا ولكننا جادون في ايجاد حل سياسي للأزمة اليمينة ونأمل ان تفضي المفاوضات المقبلة الى هذا الحل، معبرا عن اعتقاده ان الجميع يعلم الان ان الحل سياسي وليس عسكريا.

وأوضح سيلفرمان ان دعوة الولايات المتحدة لانهاء الحرب والعودة الى مائدة المفاوضات هي اختبار حقيقي لسلوك ايران التي عليها ان تتوقف عن مساعدة الحوثيين وتحثهم على الجلوس على مائدة المفاوضات وحان الوقت لبذل جهود لايجاد تسوية سياسية برعاية الامم المتحدة، نافيا ان يكون لموضوع اليمن علاقة بقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وحول ما اذا كان العالم او المنطقة تغيرت بعد مقتل خاشقجي قال: لا استطيع ان اقول ان العالم تغير ولكن لابد ان يكون هناك تحقيق شفاف في مقتله ونحن تابعنا زيارة النائب العام السعودي الى اسطنبول والجميع يريد معرفة ما الذي حدث بكل شفافية وبشيء يقنع العالم مع وجود 18 شخصا قاموا بالجريمة.